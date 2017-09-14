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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93649365936693679368 ... 9370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:04


Але "Трамп би уже всьо сдал".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 07:36

За крок до перевороту думок©

  холява написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:- тобто здаватися...
Ох і слизька тема, але давайте спробуємо ;)

1. Здаватися - НІХТО НЕ ХОЧЕ!
2. Домовлятися?
А тут є жирний нюанс ;)
Якщо НЕ домовлятись, то відповідно треба воювати!
Логічно?
Логічно!
А от і той жирний нюанс випливає - ХТО має далі воювати?
Хто саме?

Ну і так до слова додам сон, який мені приснився))
І звичайно - сон про Марс!
Отже сниться, що марсіанин, який з самого початку/з перших днів рвався на війну, а мама його не пускала... Таки через місяць все ж таки вирвався і ДОБРОВОЛЬЦЕМ пішов на війну!!!
І все б нічого, але за останні півроку він окуїв від війни!
Каже - що то за така війна? Якесь рабство! Якісь тупі накази! Людей зовсім не цінують! То не війна, а якась куйня!(ну і ще додає купу різного незадоволення)
А ГОЛОВНЕ/ключове каже - віриш, мені вже якось пох хто переможе... :shock: :shock: :shock:


Які потужні напряги мізку!
.... неймовірно !
....і це людина з приватной стартовой площадкой на марс .....
Мені подобається ,що ви на марсі буваєте, частіше ніж у своєму блоці .

Як щоб ви ще через мандри до марсу ПИСАЛИ про нерухомість у Львові ... ?

Від вас - одні підмахування і сарказм...

Але ж це насправді НЕЙМОВІРНО!!!
Марсіанський воїн, який дуже рвався піти на війну і врешті пішом ДОБРОВОЛЬЦЕМ, тепер каже - "віриш, мені вже пох хто переможе..."


п.с.
Народ, що скажете на це?
Не повірите, як і Холява?
Чи такого ви вже наслухались від знайомих і для вас то не є чимось неймовірним?
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Пан Зебра не дочекався свого зіркового часу.
Схоже справді серйозні події назрівають у курській області.
Якщо так, то виходить наскільки ж був правий Зебра, коли наголошував про контрнаступ не на Роботино, а на курськ, белгород тощо.

Серйозно "серйозні події"?
аналітик Forbes Девід Екс вважає це вторгнення "безглуздим і марним", наголошуючи, що сили, задіяні в прориві російського кордону, більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під російським натиском.
"У цьому контексті непробачно для будь-якого українського чи проукраїнського командира витрачати життя на рейд, який у кращому випадку має лише швидкоплинну пропагандистську цінність. Ці сотні легіонерів мають воювати на сході, а не шукати пригод на півночі", - підсумовується в статті. https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy ... 20252.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Он не признается, что сам убивал. Первых женщин вешал "Захар", по указанию командира с позывным "Омск". Остальных "ставили к стенке и расстреливали". Но он ни разу не сказал, что сам убивал, т.е не признался в убийстве ни женщин, ни детей, точно так же он не сказал, что сам насиловал.


З Авдіївки вивезли ще двох дітей, у місті залишилася одна дитина – голова військової адміністрації

Свідчення полонених важливі, але не треба їх сприймати на віру, як і свідчення ув'язнених.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:06

  Успіх написав:Народ, що скажете на це?

А що тут сказати?
По самій суті предмету --- людей багато, люди різні, один як да Вінчі до кінця і пофіг на усе навкруги і свій стан (втомився чи ні, рабчині тощо); другий здасться; третій в СЗЧ.
І так по всім питанням.
Ви десь посередині...

Другий аспект: от ви висуваєте претензії-закиди першим за їх позицію? Ні. Ви тільки точно так само, як і вони виказуєте свою позицію, своє бачення, бажання (втомився, заміна, дембель), але не наїзджаєте на них за їх позицію.

І самий зашквар, що ви все робите (служите-воюєте), як оті герої, але тільки думку-бачення маєте іншу --- але лише на підставі наявності у вас отакого свого бачення деякі (навіть диванні) не те що не визнають вас героєм і ваших заслуг, а навпаки, ще й закидають вам...


Кароч: треба або самому інших співрозмовників чморити (секта така -- генеруй свої закиди і генеруй; нехай відбивається). Ще краще з дивану героїчно генеруй.
Або змиритись ще і з цим рабством -- відмовитись від права мати свою думку. Навіть таким, як ви --- хто не на дивані, а в бліндажі.
Бо герої і херої ...

Ще коротше: яка різниця хто що думає-вважає, все зводиться і зведеться хто кого продавить, примусить, нахилить, прогне (зачморить))).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:17

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Пан Зебра не дочекався свого зіркового часу.
Схоже справді серйозні події назрівають у курській області.
Якщо так, то виходить наскільки ж був правий Зебра, коли наголошував про контрнаступ не на Роботино, а на курськ, белгород тощо.

Серйозно "серйозні події"?
аналітик Forbes Девід Екс вважає це вторгнення "безглуздим і марним", наголошуючи, що сили, задіяні в прориві російського кордону, більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під російським натиском.
"У цьому контексті непробачно для будь-якого українського чи проукраїнського командира витрачати життя на рейд, який у кращому випадку має лише швидкоплинну пропагандистську цінність. Ці сотні легіонерів мають воювати на сході, а не шукати пригод на півночі", - підсумовується в статті. https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy ... 20252.html

Серйозні.
Про безглузді - це тепле і м'яке.
Безглузді теж можуть бути серйозними (задіяні значні ресурси).

І якщо отак, то скоріше авантюрні, а не безглузді. До курської аес 60 км....
Да і картинко.
В Матриці головне не реальність, а картинко.
А якщо вдасться, то!!!!
Переможців не судять.

А так да -- повтор тогорічного контрнаступу (*війська зтікали кров'ю* с Залужний, щоб *накопичити резерви для контрнаступу*). Тільки отакий.

Орки голосять, що в нас там (максимум) до 5 бригад. Скоріше менш.
Може статися дзеркало, як ото в них з Вовчанськом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚔️ Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному: лінія зіткнення у Глибокому - DeepState

Почему марафон молчит, что фронт сыпется
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:27

lapay
Нічого дивного в свідченнях тих нема.
Ще в 22 році, коли заходила регулярна контракта армія, майже «іліта», випадків насильства на Чернігівщині було багато. А зараз взагалі маргінали і зеки. Для цих все що завойовано то їх трофей.
Я не дивився відео (як завжди), але так розумію існують претензії , що обвинувачуваний знає очний вік жертви? Так якщо йде розслідування, то йому його сказали вже. Тепер він оперує тими фразами , а не «приблизно 40 років». Тут нема нічого дивного. УА не хоче визнавати очевидні речі: загарбник нічого гарного не несе населенню окупованих територій. Може пощастить, і поряд з будинком УА і вітряком над дахом буде стояти підрозділ високолуховних окупантів. Вони будуть просити дозвіл зайти, купувати за дорого у нього зарядити павер банк від вітряка. Але покладатись на «пощастило» якось не зовсім розумно. В Ягідному Чернігвського району не пощастило.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:32

А ми ж казали!©

  Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?

А всі відмахувались:
- нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким...
- ви і так витримаєте/справитесь!

І, що тепер ми бачимо?
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:40

  Успіх написав:
  Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?

А всі відмахувались:
- нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким...
- ви і так витримаєте/справитесь!

І, що тепер ми бачимо?

Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом».
Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!
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