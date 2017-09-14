Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?
А всі відмахувались: - нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким... - ви і так витримаєте/справитесь!
І, що тепер ми бачимо?
Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом». Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!
)) Недостатньо лише майданчиків. *Мобілізація в Україні відбувається згідно з планом військових. При цьому тренувальних майданчиків — недостатньо. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами на пресконференції 15 липня. “Військові кажуть, що все йде згідно їх плану”, — сказав Зеленський.* https://suspilne.media/791105-zelenskij ... dno-planu/
Бетон спитав чому марафон мовчить.
Розбиратися треба перш за все не з бетонами... Бо заяв від самих всл з фронту про те, що міцно тримають позиції (важко, але тримають і будуть тримати), купа куп. Є навіть відоси про заяви - зброя головне, більше зброї, а не людей. Я розміщав інтерв'ю з капітаном.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 сер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?
А всі відмахувались: - нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким... - ви і так витримаєте/справитесь!
І, що тепер ми бачимо?
Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом». Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!
detroytred написав:Недостатньо лише майданчиків. *Мобілізація в Україні відбувається згідно з планом військових. При цьому тренувальних майданчиків — недостатньо. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами на пресконференції 15 липня.
Цей же громадянин зеленський в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво, де вони, скільки часу отримують виплати, не беручи участі в бойових діях, і чому ними не міняють долярчиків.
А як там поживає пєвєц ртом "не дамся без бою і кобилку свою не дам"? А самітній вівк завиваючий про вівчиць? А той що зі спутником? Підпільний Кіндрат, вже десь як Іво Бобул, в надійному місці сховав(ся).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 09:13, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Недостатньо лише майданчиків. *Мобілізація в Україні відбувається згідно з планом військових. При цьому тренувальних майданчиків — недостатньо. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами на пресконференції 15 липня.
Цей же громадянин зеленський в інтерв'ю повідомив, що сформовані 15 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво, де вони, скільки часу отримують виплати, не беручи участі в бойових діях, і чому ними не міняють долярчиків.
Тому й повторюю -- перш за все треба визначитись самим. Отим на горі. Потім намагатися знайти погодження з суспільством. Тобто всім повернутися в реал. З Матриці. А потім вже визначитися відверто прямо чітко однозначно по усім ключовим питанням, починаючи з що понад усе?
whois2010 проходять підготовку. В Британії включно. Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить? Ти що робиш і в якій структурі? В структурі «домогосподарка» з 300 тг каналів? Пон. Я в окопі (саме в окопі) не буду ніколи. Відстань від фронту при цьому може бути різна. Як плюсова, так і відʼємна. Твій рівень військової кваліфікації натякає саме на окоп. Хоча є варіанти,