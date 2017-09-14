RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 936593669367936893699370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:51

Або йдіть на фронт, або - через Тису, або готуйтесь...

  Hotab написав:то варіанти будуть різні
Ну що ж, якщо це вже справджується, то...
То наступне про "купляйте вазелін і чекайте кадирівців/бурятів вгості" - якби теж вже не за горами ;)

ДумайТЕ!©
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 сер, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6702
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:53

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?

А всі відмахувались:
- нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким...
- ви і так витримаєте/справитесь!

І, що тепер ми бачимо?

Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом».
Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!


))
Недостатньо лише майданчиків.
*Мобілізація в Україні відбувається згідно з планом військових. При цьому тренувальних майданчиків — недостатньо.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами на пресконференції 15 липня.
“Військові кажуть, що все йде згідно їх плану”, — сказав Зеленський.*
https://suspilne.media/791105-zelenskij ... dno-planu/

Бетон спитав чому марафон мовчить.

Розбиратися треба перш за все не з бетонами...
Бо заяв від самих всл з фронту про те, що міцно тримають позиції (важко, але тримають і будуть тримати), купа куп.
Є навіть відоси про заяви - зброя головне, більше зброї, а не людей. Я розміщав інтерв'ю з капітаном.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 сер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29794
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 08:59

  Hotab написав:Не загрожує поки хтось не ховається.
а ты типа не прячешься по Африкам и ещё хз где. В скольких ты км от фронта сейчас?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24435
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:02

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?

А всі відмахувались:
- нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким...
- ви і так витримаєте/справитесь!

І, що тепер ми бачимо?

Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом».
Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!


Нє панікуйтє. "Не треба скіглити"(с)Азаров

Поточні темпи мобілізації військовозобов'язаних влаштовують вище військове керівництво України. Про це на брифінгу сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський
whois2010
 
Повідомлень: 639
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:02

  Бетон написав:⚔️ Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному: лінія зіткнення у Глибокому - DeepState

Почему марафон молчит, что фронт сыпется
Про Кринки також була "інформаційна пауза".
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17339
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:04

Український артист Павло Зібров не виключає, що настане момент, коли йому доведеться взяти в руки зброю і вирушити на фронт, щоб захищати Україну від російських окупантів.

В інтерв'ю "Апострофу" він розповів, що кожен зараз повинен робити те, що наблизить країну до перемоги.

"Я вже хлопець дорослий, трошки за... Але сила і міць у мені є, і якщо знадобиться, звісно, візьму в руки зброю і захищатиму свою сім'ю і країну", - сказав артист.
https://www.unian.ua/lite/stars/vozmu-o ... 20222.html
detroytred
 
Повідомлень: 29794
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:05

  detroytred написав:Недостатньо лише майданчиків.
*Мобілізація в Україні відбувається згідно з планом військових. При цьому тренувальних майданчиків — недостатньо.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами на пресконференції 15 липня.

Цей же громадянин зеленський в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво, де вони, скільки часу отримують виплати, не беручи участі в бойових діях, і чому ними не міняють долярчиків.
whois2010
 
Повідомлень: 639
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:07

  detroytred написав:Український артист Павло Зібров не виключає, що настане момент, коли йому доведеться взяти в руки зброю і вирушити на фронт, щоб захищати Україну від російських окупантів.

В інтерв'ю "Апострофу" він розповів, що кожен зараз повинен робити те, що наблизить країну до перемоги.

"Я вже хлопець дорослий, трошки за... Але сила і міць у мені є, і якщо знадобиться, звісно, візьму в руки зброю і захищатиму свою сім'ю і країну", - сказав артист.
https://www.unian.ua/lite/stars/vozmu-o ... 20222.html

А як там поживає пєвєц ртом "не дамся без бою і кобилку свою не дам"?
А самітній вівк завиваючий про вівчиць?
А той що зі спутником?
Підпільний Кіндрат, вже десь як Іво Бобул, в надійному місці сховав(ся).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 09:13, всього редагувалось 3 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35918
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:09

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Недостатньо лише майданчиків.
*Мобілізація в Україні відбувається згідно з планом військових. При цьому тренувальних майданчиків — недостатньо.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами на пресконференції 15 липня.

Цей же громадянин зеленський в інтерв'ю повідомив, що сформовані 15 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво, де вони, скільки часу отримують виплати, не беручи участі в бойових діях, і чому ними не міняють долярчиків.


Тому й повторюю -- перш за все треба визначитись самим. Отим на горі.
Потім намагатися знайти погодження з суспільством.
Тобто всім повернутися в реал. З Матриці.
А потім вже визначитися відверто прямо чітко однозначно по усім ключовим питанням, починаючи з що понад усе?
detroytred
 
Повідомлень: 29794
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:10

whois2010 проходять підготовку. В Британії включно.
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі? В структурі «домогосподарка» з 300 тг каналів? Пон.
Я в окопі (саме в окопі) не буду ніколи. Відстань від фронту при цьому може бути різна. Як плюсова, так і відʼємна.
Твій рівень військової кваліфікації натякає саме на окоп. Хоча є варіанти,
Hotab
 
Повідомлень: 12868
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 936593669367936893699370>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot], tester7336 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708516
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12511)
07.08.2024 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.