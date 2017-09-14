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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93669367936893699370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:16

  Hotab написав:whois2010 проходять підготовку. В Британії включно.
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі? В структурі «домогосподарка» з 300 тг каналів? Пон.
Я в окопі (саме в окопі) не буду ніколи. Відстань від фронту при цьому може бути різна. Як плюсова, так і відʼємна.

Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:16

  Hotab написав:Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі?
у тебя слабое представление как работает экономика. Не могут все рыть окопы, и штурмовать укрепрайоны. Кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить? С твоей точки зрения 90% населения бесполезны, потому что не на фронте. Но если их убрать фронт тоже рухнет, без обеспечения. А привычка доколуповаться до кого то конкретно - твой личный комплекс. Кукусю абидели и он типа мстит. Куча людей выехало, не платят налоги, не создают добавленную стоимость но у тебя к ним претензий нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 сер, 2024 09:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі?
у тебя слабое представление как работает экономика. Не могут все рыть окопы, кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить. С твоей точки зрения 90% населения бесполезны, потому что не на фронте. Но если их убрать фронт тоже рухнет.

А тебе прибрати з хати з вінтілятьром на батарейках, який дує в спітнілий від форума пятачок, що рухне? Інтернет-трафік твого провайдера??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:24

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі?
у тебя слабое представление как работает экономика. Не могут все рыть окопы, кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить. С твоей точки зрения 90% населения бесполезны, потому что не на фронте. Но если их убрать фронт тоже рухнет.

А тебе прибрати з хати з вінтілятьром на батарейках, який дує в спітнілий від форума пятачок, що рухне? Інтернет-трафік твого провайдера??

во всё виноват витальон. :D дети в садике умнее тебя
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:27

vitaliiangel при чому тут «винуватий»?
Ти з важним фейсом заявляєш «рухне економіка». Де ти, а де економіка? До чого оцей твій пафос?
Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють. Але ти присовуєш свій пʼятак до тих , хто створює ВВП і наповнює бюджет. Для чого? При чому тут ти?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 07 сер, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Не могут все рыть окопы, и штурмовать укрепрайоны. Кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить?

Брат звонить на металобазу, привезіть мені 30 км 2 тони металу, вони відповідають "відгрузок за місто сьогодні небуде взагалі, бо ТЦК, хлопці відмовляються їхати. а єдиний водій з відстрочкою має розписані рейси на пару днів вперед"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють.

Ха-ха, Хотаб теж використовує слово "всі", а ще недавно плювався))
Розуміють то "всі", крім ТЦК в яких план по наповненню учебок та особистих кишень (Тернопіль не дасть збрехати)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:42

Letusrock

Ха-ха, Хотаб теж використовує слово "всі", а ще недавно плювався))


Я навіть тебе прокредитував, що ти розумний і також розумієш. Добре, я виправлюсь: «всім крім Летусрока на цьому форумі розуміють, що працюючих треба чіпати в останню чергу».
Тепер все так? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:43

Успіх

Добрий ранок .

Послухай , Успіх .
Я тобі без усякої мандрівки у "кетамін " поясню декілько речей .
Коли командир дає наказ сдати телефон , він не жартує .
Коли ти не здаєш і бравируеш цім , а разом з тобою такі же недолугі , після цього сподіваєшся на розуміння командира ?

З того що ти описуєш що посилають на земляні роботи ...... а що ти хотів за ті гроші що получаеш ?
Хтось повинен це робити , та й гадаю що копає ескаватор , а ось деревину чи плити вже солдати вкладають .
ТИСЯЧУ разів тобі казали , що розповідати про бажання звільнитись треба писати не тут .
....... і .... багато іншого , яке виходе з твоїх дописів .
Тому що фантазія перемогає здоровий глузд .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:46

  Hotab написав:При чому тут ти?
бугага а на что я живу? то что я не работаю по найму не означает, что не работаю совсем. Ну простые ж вещи объясняю...
  Hotab написав:Де ти, а де економіка?
и конечно хотаб будет определять кто экономика, кто нет. Гитлер уже определял. Как же вас тянет поделить всех на сорта...Наверное я делаю что то полезное, если мне за это платят? или думаешь платят всем, но полезное делаешь только ты?
vitaliiangel
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