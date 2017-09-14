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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:16
Hotab написав:whois2010
проходять підготовку. В Британії включно.
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі? В структурі «домогосподарка» з 300 тг каналів? Пон.
Я в окопі (саме в окопі) не буду ніколи. Відстань від фронту при цьому може бути різна. Як плюсова, так і відʼємна.
Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:16
Hotab написав:
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі?
у тебя слабое представление как работает экономика. Не могут все рыть окопы, и штурмовать укрепрайоны. Кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить? С твоей точки зрения 90% населения бесполезны, потому что не на фронте. Но если их убрать фронт тоже рухнет, без обеспечения. А привычка доколуповаться до кого то конкретно - твой личный комплекс. Кукусю абидели и он типа мстит. Куча людей выехало, не платят налоги, не создают добавленную стоимость но у тебя к ним претензий нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 07 сер, 2024 09:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:17
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі?
у тебя слабое представление как работает экономика. Не могут все рыть окопы, кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить. С твоей точки зрения 90% населения бесполезны, потому что не на фронте. Но если их убрать фронт тоже рухнет.
А тебе прибрати з хати з вінтілятьром на батарейках, який дує в спітнілий від форума пятачок, що рухне? Інтернет-трафік твого провайдера??
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:24
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі?
у тебя слабое представление как работает экономика. Не могут все рыть окопы, кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить. С твоей точки зрения 90% населения бесполезны, потому что не на фронте. Но если их убрать фронт тоже рухнет.
А тебе прибрати з хати з вінтілятьром на батарейках, який дує в спітнілий від форума пятачок, що рухне? Інтернет-трафік твого провайдера??
во всё виноват витальон.
дети в садике умнее тебя
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:27
vitaliiangel при чому тут «винуватий»?
Ти з важним фейсом заявляєш «рухне економіка». Де ти, а де економіка? До чого оцей твій пафос?
Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють. Але ти присовуєш свій пʼятак до тих , хто створює ВВП і наповнює бюджет. Для чого? При чому тут ти?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 07 сер, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:35
vitaliiangel написав:
Не могут все рыть окопы, и штурмовать укрепрайоны. Кто еду будет выщивать, людей лечить, грузы возить?
Брат звонить на металобазу, привезіть мені 30 км 2 тони металу, вони відповідають "відгрузок за місто сьогодні небуде взагалі, бо ТЦК, хлопці відмовляються їхати. а єдиний водій з відстрочкою має розписані рейси на пару днів вперед"
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:36
Hotab написав:
Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють.
Ха-ха, Хотаб теж використовує слово "всі", а ще недавно плювався))
Розуміють то "всі", крім ТЦК в яких план по наповненню учебок та особистих кишень (Тернопіль не дасть збрехати)
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:42
Letusrock
Ха-ха, Хотаб теж використовує слово "всі", а ще недавно плювався))
Я навіть тебе прокредитував, що ти розумний і також розумієш. Добре, я виправлюсь: «всім крім Летусрока на цьому форумі розуміють, що працюючих треба чіпати в останню чергу».
Тепер все так?
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Hotab
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:43
Успіх
Добрий ранок .
Послухай , Успіх .
Я тобі без усякої мандрівки у "кетамін " поясню декілько речей .
Коли командир дає наказ сдати телефон , він не жартує .
Коли ти не здаєш і бравируеш цім , а разом з тобою такі же недолугі , після цього сподіваєшся на розуміння командира ?
З того що ти описуєш що посилають на земляні роботи ...... а що ти хотів за ті гроші що получаеш ?
Хтось повинен це робити , та й гадаю що копає ескаватор , а ось деревину чи плити вже солдати вкладають .
ТИСЯЧУ разів тобі казали , що розповідати про бажання звільнитись треба писати не тут .
....... і .... багато іншого , яке виходе з твоїх дописів .
Тому що фантазія перемогає здоровий глузд .
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:46
Hotab написав:
При чому тут ти?
бугага а на что я живу? то что я не работаю по найму не означает, что не работаю совсем. Ну простые ж вещи объясняю...
Hotab написав:
Де ти, а де економіка?
и конечно хотаб будет определять кто экономика, кто нет. Гитлер уже определял. Как же вас тянет поделить всех на сорта...Наверное я делаю что то полезное, если мне за это платят? или думаешь платят всем, но полезное делаешь только ты?
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vitaliiangel
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