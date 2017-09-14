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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9367936893699370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:50

  Shaman написав:умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий.

будь-які умови які забезпечать стабільне і мирне існування держави Україна (з населенням українцями а не емігрантами з Бангладеша), без привязки до територій та останньої верби.
Тисячі українців зі Сходу зараз замість участі в ТРО будуться та відкривають бізнес у нас біля словацького кордону, тобто з одного боку вони вірять в Україну а з іншого вже не розраховують повернутись додому і тим більше брати участь у звільненні рідної домівки.
навіть повно людей з Харкова, Києва, Дніпра і т.д.
  Shaman написав:ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання.

дуже невдалий приклад)
чому ж євреї не боролись героїчно до останнього діда, а знайшли собі новий дім, де сусідами були більш безпечні араби в шльопках
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:51

  Letusrock написав:Брат звонить на металобазу, привезіть мені 30 км 2 тони металу, вони відповідають "відгрузок за місто сьогодні небуде взагалі, бо ТЦК, хлопці відмовляються їхати. а єдиний водій з відстрочкою має розписані рейси на пару днів вперед"

На базаре продавцов овощей - фруктов в раза 2 -2,5 меньше, чем в том году по той же причине.
Всякие кавказко- арабские чувачки имеющие не только укр. паспорт хорошо поднимаются на ситуации.
Прямо сейчас на троещинском овощном базаре большая облава ТЦК.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:52

  Hotab написав:Letusrock
Ха-ха, Хотаб теж використовує слово "всі", а ще недавно плювався))

Я навіть тебе прокредитував, що ти розумний і також розумієш. Добре, я виправлюсь: «всім крім Летусрока на цьому форумі розуміють, що працюючих треба чіпати в останню чергу».
Тепер все так? :lol:

знову промахнувся, я в ТЦК не працюю
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:54

vitaliiangel

бугага а на что я живу?


Ти там що, вже забув на що ти живеш?
На чорний неоподаткований кеш. Згадав?
Так якщо тебе прилаштують нарешті до діла, то що рухне крім доходів ірпінського провайдера інтернету??

я в ТЦК не працюю


А хто це заявляв? Ти сьогодні «сенс»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:56

  Hotab написав:Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють.

Работающие люди более исполнительны.
Поставь тебя Hotab копать окопы, ты ж заи_ешь всех рапортами, жалобами...
Спина болит... хер слишком длинный лопате мешает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:59

  Hotab написав:Так якщо тебе прилаштують нарешті до діла, то що рухне крім доходів ірпінського провайдера інтернету??
Кто должен меня прылаштувать?

у тебя и с памятью проблема, я даже скрин выкладывал что пользуюсь мобильным безлимитом, потому что всё время в разъездах.

Запомни одну простую вещь, степень моей пользы определяешь не ты или жирный военком, а те кто платят мне деньги. Они могут их другому заплатить, но платят тому от кого пользы больше. Это экономика. А то что ты предлагаешь - совок, чтобы какой то дядя решал где и чем мне заниматься.
  UA написав:хер слишком длинный лопате мешает
зато по клавиатуре кнопать в самый раз.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 сер, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:04

  Letusrock написав:
  Shaman написав:умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий.

будь-які умови які забезпечать стабільне і мирне існування держави Україна (з населенням українцями а не емігрантами з Бангладеша), без привязки до територій та останньої верби.
Тисячі українців зі Сходу зараз замість участі в ТРО будуться та відкривають бізнес у нас біля словацького кордону, тобто з одного боку вони вірять в Україну а з іншого вже не розраховують повернутись додому і тим більше брати участь у звільненні рідної домівки.
навіть повно людей з Харкова, Києва, Дніпра і т.д.
  Shaman написав:ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання.

дуже невдалий приклад)
чому ж євреї не боролись героїчно до останнього діда, а знайшли собі новий дім, де сусідами були більш безпечні араби в шльопках

як вже згадали про Бангладеш, почитайте останні новини, там теж збиралися поділ на сорта закріпити "законно", внєзапно ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:04

  whois2010 написав: в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво

Ще цікаво скільки резервів сформували рашковани і де вони теж?

Не думаю, що вони забули про совдепсценарій минулого століття -- сформувати дивизії в Сибіру і вжжжжжух.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:07

  detroytred написав:
  whois2010 написав: в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво

Ще цікаво скільки резервів сформували рашковани і де вони теж?

Не думаю, що вони забули про совдепсценарій минулого століття -- сформувати дивизії в Сибіру і вжжжжжух.

на Берлін (чи Брюсель, яка різниця все одно на Б) !!!!!
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 сер, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:08

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua ще коли - рік тому попереджали?

А всі відмахувались:
- нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким...
- ви і так витримаєте/справитесь!

І, що тепер ми бачимо?

Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом».
Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!


Хотаб военный, а ухыляется вместе с нами - гражданскими. И не стыдно
Бетон
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