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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:50
Shaman написав:
умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий.
будь-які умови які забезпечать стабільне і мирне існування держави Україна (з населенням українцями а не емігрантами з Бангладеша), без привязки до територій та останньої верби.
Тисячі українців зі Сходу зараз замість участі в ТРО будуться та відкривають бізнес у нас біля словацького кордону, тобто з одного боку вони вірять в Україну а з іншого вже не розраховують повернутись додому і тим більше брати участь у звільненні рідної домівки.
навіть повно людей з Харкова, Києва, Дніпра і т.д.
Shaman написав:
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання.
дуже невдалий приклад)
чому ж євреї не боролись героїчно до останнього діда, а знайшли собі новий дім, де сусідами були більш безпечні араби в шльопках
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:51
Letusrock написав:
Брат звонить на металобазу, привезіть мені 30 км 2 тони металу, вони відповідають "відгрузок за місто сьогодні небуде взагалі, бо ТЦК, хлопці відмовляються їхати. а єдиний водій з відстрочкою має розписані рейси на пару днів вперед"
На базаре продавцов овощей - фруктов в раза 2 -2,5 меньше, чем в том году по той же причине.
Всякие кавказко- арабские чувачки имеющие не только укр. паспорт хорошо поднимаются на ситуации.
Прямо сейчас на троещинском овощном базаре большая облава ТЦК.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:52
Hotab написав:Letusrock
Ха-ха, Хотаб теж використовує слово "всі", а ще недавно плювався))
Я навіть тебе прокредитував, що ти розумний і також розумієш. Добре, я виправлюсь: «всім крім Летусрока на цьому форумі розуміють, що працюючих треба чіпати в останню чергу».
Тепер все так?
знову промахнувся, я в ТЦК не працюю
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:54
vitaliiangel
бугага а на что я живу?
Ти там що, вже забув на що ти живеш?
На чорний неоподаткований кеш. Згадав?
Так якщо тебе прилаштують нарешті до діла, то що рухне крім доходів ірпінського провайдера інтернету??
я в ТЦК не працюю
А хто це заявляв? Ти сьогодні «сенс»?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:56
Hotab написав:
Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють.
Работающие люди более исполнительны.
Поставь тебя Hotab копать окопы, ты ж заи_ешь всех рапортами, жалобами...
Спина болит... хер слишком длинный лопате мешает
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Додано: Сер 07 сер, 2024 09:59
Hotab написав:
Так якщо тебе прилаштують нарешті до діла, то що рухне крім доходів ірпінського провайдера інтернету??
Кто должен меня прылаштувать?
у тебя и с памятью проблема, я даже скрин выкладывал что пользуюсь мобильным безлимитом, потому что всё время в разъездах.
Запомни одну простую вещь, степень моей пользы определяешь не ты или жирный военком, а те кто платят мне деньги. Они могут их другому заплатить, но платят тому от кого пользы больше. Это экономика. А то что ты предлагаешь - совок, чтобы какой то дядя решал где и чем мне заниматься.
UA написав:
хер слишком длинный лопате мешает
зато по клавиатуре кнопать в самый раз.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:04
Letusrock написав: Shaman написав:
умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий.
будь-які умови які забезпечать стабільне і мирне існування держави Україна (з населенням українцями а не емігрантами з Бангладеша), без привязки до територій та останньої верби.
Тисячі українців зі Сходу зараз замість участі в ТРО будуться та відкривають бізнес у нас біля словацького кордону, тобто з одного боку вони вірять в Україну а з іншого вже не розраховують повернутись додому і тим більше брати участь у звільненні рідної домівки.
навіть повно людей з Харкова, Києва, Дніпра і т.д.
Shaman написав:
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання.
дуже невдалий приклад)
чому ж євреї не боролись героїчно до останнього діда, а знайшли собі новий дім, де сусідами були більш безпечні араби в шльопках
як вже згадали про Бангладеш, почитайте останні новини, там теж збиралися поділ на сорта закріпити "законно", внєзапно ...
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flyman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:04
whois2010 написав:
в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Ще цікаво скільки резервів сформували рашковани і де вони теж?
Не думаю, що вони забули про совдепсценарій минулого століття -- сформувати дивизії в Сибіру і вжжжжжух.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:07
detroytred написав: whois2010 написав:
в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Ще цікаво скільки резервів сформували рашковани і де вони теж?
Не думаю, що вони забули про совдепсценарій минулого століття -- сформувати дивизії в Сибіру і вжжжжжух.
на Берлін (чи Брюсель, яка різниця все одно на Б) !!!!!
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 07 сер, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:08
Hotab написав: Успіх написав: Бетон написав:
Почему марафон молчит, что фронт сыпется
А ми з Bobua
ще коли - рік тому попереджали?
А всі відмахувались:
- нічого, замінювати вас не треба, бо ви проф-військові та й нема ким...
- ви і так витримаєте/справитесь!
І, що тепер ми бачимо?
Теж хотів про це нагадати. Тут кілька махрових ухилянтів розказували «не треба нас лякати, нічого не загрожує ні Дніпру, ні Києву з Ірпеньом».
Не загрожує поки хтось не ховається. А коли втомиться воювати (або вибуде фізично) за себе і за того хитрого хлопця , то варіанти будуть різні. Тепер Бетон каже «ой, фронт сиплеться». Такого ж не могло бути!!
Хотаб военный, а ухыляется вместе с нами - гражданскими. И не стыдно
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