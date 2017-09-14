дістали вже всі ці "треба / не треба переговори про РПВ". Невже народ досі не розуміє, що це все абсолютно не важливо. Реально важливо "продавати душу" тому, в кого є ядерна зброя, щоб отримати офіційний "дах" (скажімо військові бази на своїй території)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 07 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав: в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Месяц назад написал про это. Забранили рАсийская пропаганда Цікаво? Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать? Нужен мозговой штурм. Вариант 1 Они будут чистить картошку
Ну от чому??? Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався??? + Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?
Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!
А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!
- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь! - умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!