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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9367936893699370

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:09

  Shaman написав:я свою відповідь дав ;) читай уважно. а точну дату закінчення не знає ніхто. як плешивий цар помре - так відразу.

а на моє запитання просто не існує відповіді. тому панікери - Україна готова до перемовин - як тільки до них дозріє Раша. а поки що "не ссать, стоять, е.ашить" (с). жаль, автор не з нами...


можу так само вам відповісти - перемовини будуть але ніхто не знає точних умов цих перемовин. як тобі таке ілон маск?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:13

  tester7336 написав:
можу так само вам відповісти - перемовини будуть але ніхто не знає точних умов цих перемовин. як тобі таке ілон маск?

Переговоры будут после смены персоналий с одной или обеих сторон.
У вованов личная неприязнь, что аж кушать не могут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:13

  whois2010 написав:зеленський в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти.

https://www.lemonde.fr/en/international ... 167_4.html
  UA написав:что аж кушать не могут.
чё уж там, друг друга бы точно съели
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 сер, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:я в ТЦК не працюю
А хто це заявляв? Ти сьогодні «сенс»?

тому що правильно "всі крім ТЦК розуміють" а не "всі крім Letusrock", але забудь
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дістали вже всі ці "треба / не треба переговори про РПВ". Невже народ досі не розуміє, що це все абсолютно не важливо. Реально важливо "продавати душу" тому, в кого є ядерна зброя, щоб отримати офіційний "дах" (скажімо військові бази на своїй території)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 07 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:23

Можливо все - було б лише бажання!;)

  UA написав:
  whois2010 написав: в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво

Месяц назад написал про это.
Забранили :mrgreen:
рАсийская пропаганда
Цікаво?
Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать?
Нужен мозговой штурм.
Вариант 1
Они будут чистить картошку

Ну от чому???
Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався???
+
Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?


Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!

А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!

- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!

Ну все ж просто, як 2+2!!!
Успіх
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