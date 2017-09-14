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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:15
Hotab написав:
я в ТЦК не працюю
А хто це заявляв? Ти сьогодні «сенс»?
тому що правильно "всі крім ТЦК розуміють" а не "всі крім Letusrock", але забудь
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:21
дістали вже всі ці "треба / не треба переговори про РПВ". Невже народ досі не розуміє, що це все абсолютно не важливо. Реально важливо "продавати душу" тому, в кого є ядерна зброя, щоб отримати офіційний "дах" (скажімо військові бази на своїй території)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 07 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:23
UA написав: whois2010 написав:
в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Месяц назад написал про это.
Забранили
рАсийская пропаганда
Цікаво?
Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать?
Нужен мозговой штурм.
Вариант 1
Они будут чистить картошку
Ну от чому???
Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався???
+
Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?
Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!
А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!
- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!
Ну все ж просто, як 2+2!!!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:27
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:36
Дюрі-бачі написав:
дістали вже всі ці "треба / не треба переговори про РПВ". Невже народ досі не розуміє, що це все абсолютно не важливо. Реально важливо "продавати душу" тому, в кого є ядерна зброя, щоб отримати офіційний "дах" (скажімо військові бази на своїй території)
Дик, в тому-то і проблема!!!
Що покупець, якого Україна обрала, - Захід, якогось біса))) підійшов до цього не по честі-моралі (високорозвинутої)))) цивілізації Заходу), а як дрібний булочник -- з калькулятором.
Калькулятором, який показав, що використати потенційного нового партнера ліпше отак, як за віконцем.
Ніж розмістити бази, надати ядерну парасольку.
А отак, як за віконцем...
В цьому-то і проблема.
Хоча її рішення теж є --- ціна.
Все вирішує ціна.
Україна (її можновладці) повинні були запропонувати Заходу таку ціну, яка вище отого, що показав їм калькулятор.
Але це -- відкусити в себе значну! частину влади (вважай грошей тощо) партнерам.
Тому і не запропонували стільки.
Запропонували менше, ніж цифра на калькуляторі партнерів.
Тепер ціна для України ого-го...
В рази вище, ніж вистачило б для пощитивного рішення партнерів про бази та парасольку.
Але ціну сплачують пересічні.
Ціна вище, але з кишені не тих, хто приймав рішення.
І тепер Україна викинута з рівняння в площині малих втрат. Тепер вже рівняння на рівні ...
Ось до нього і тупотять.
Коли дотупотять (до критичної точки) от тоді вже почнуться перемовини.
Але між старшими...
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:39
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
дістали вже всі ці "треба / не треба переговори про РПВ". Невже народ досі не розуміє, що це все абсолютно не важливо. Реально важливо "продавати душу" тому, в кого є ядерна зброя, щоб отримати офіційний "дах" (скажімо військові бази на своїй території)
Дик, в тому-то і проблема!!!
Що покупець, якого Україна обрала, - Захід, якогось біса))) підійшов до цього не по честі-моралі (високорозвинутої)))) цивілізації Заходу), а як дрібний булочник -- з калькулятором.
Калькулятором, який показав, що використати потенційного нового партнера ліпше отак, як за віконцем.
Ніж розмістити бази, надати ядерну парасольку.
А отак, як за віконцем...
В цьому-то і проблема.
Хоча її рішення теж є --- ціна.
Все вирішує ціна.
Україна (її можновладці) повинні були запропонувати Заходу таку ціну, яка вище отого, що показав їм калькулятор.
Але це -- відкусити в себе значну! частину влади (вважай грошей тощо) партнерам.
Тому і не запропонували стільки.
Запропонували менше, ніж цифра на калькуляторі партнерів.
Тепер ціна для України ого-го...
В рази вище, ніж вистачило б для пощитивного рішення партнерів про бази та парасольку.
Але ціну сплачують пересічні.
Ціна вище, але з кишені не тих, хто приймав рішення.
І тепер Україна викинута з рівняння в площині малих втрат. Тепер вже рівняння на рівні ...
Ось до нього і тупотять.
Коли дотупотять (до критичної точки) от тоді вже почнуться перемовини.
Але між старшими...
народна мудрість каже: "Краще близький сусід, чим далекий родич."
коли пишете "Україна" то вживайте або "народ" або "влада", бо неоднозначність
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flyman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:49
Успіх написав: UA написав: whois2010 написав:
в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Месяц назад написал про это.
Забранили
рАсийская пропаганда
Цікаво?
Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать?
Нужен мозговой штурм.
Вариант 1
Они будут чистить картошку
Ну от чому???
Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався???
+
Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?
Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!
А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!
- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!
Ну все ж просто, як 2+2!!!
Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:54
flyman написав:
народна мудрість каже: "Краще близький сусід, чим далекий родич."
З усіма можна було б домовитися.
З усіма.
Справа в ціні.
Ну і оскільки рев.Гідності відбулася і перемогли прихильники західного сусіда (і головне ціну за західний вибір було сплачено. Вибір зроблено), то й далі треба було йти.
Сплачувати ціну відповідно далі. Для позитивного рішення Заходу далі.
Але...
І проблема не в Заході чи Сході, а в самих наших можновладцях.
І казках, що нарід сам повинен дозріти, щоб розуміти кого він обирає....
Пересічний янкі п'є пиво і дивиться бейсбол і хрін там розбирається в політиці та макроекономіці...
Йому дали на вибір в меню Камала (Джо)-Трамп.
І усе...
Да хоч пса патрона американського...
Нічого б не змінилось для нього, для Америки.
Бо бабло на фінансування виборчої кампанії дають не 100 осіб по долару, а умовно 1 дає 100 долл.
А комунякам або отому нобелівцю скаженому американцю як його там ніхто не дає цих доларів....
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:55
Letusrock написав: Hotab написав:
я в ТЦК не працюю
А хто це заявляв? Ти сьогодні «сенс»?
тому що правильно "всі крім ТЦК розуміють" а не "всі крім Letusrock", але забудь
Тому що правильно «всі на форумі розуміють» , ти не погодився. Отже «всі крім Летусрок розуміють».
Не забувай.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:59
Бетон
Хотаб военный, а ухыляется вместе с нами - гражданскими. И не стыдно
Народився «воєнним»? Чи став? Потім «не став». Потім «став». Так і ти можеш стати. Ця опція доступна всім.
З чого ти взяв що я ухиляюсь? В чому мені має бути стидно?
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