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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 10:59
UA написав:
Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви
"не ссать, стоять, е.ашить" (с).
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:05
detroytred написав: UA написав:
Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви
"не ссать, стоять, е.ашить" (с).
Настоящий офицер мирного времени всегда умеет ответить на нытье подчиненных
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UA
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:22
detroytred написав:
З усіма можна було б домовитися.
З усіма.
нит иначе не было бы психически больных людей, врачи бы с ними договорились что они станут здоровыми.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:24
whois2010 написав: Hotab написав:whois2010
проходять підготовку. В Британії включно.
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі? В структурі «домогосподарка» з 300 тг каналів? Пон.
Я в окопі (саме в окопі) не буду ніколи. Відстань від фронту при цьому може бути різна. Як плюсова, так і відʼємна.
Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
це називається - кожен робить свою справу.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:31
UA написав: detroytred написав: UA написав:
Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви
"не ссать, стоять, е.ашить" (с).
Настоящий офицер мирного времени всегда умеет ответить на нытье подчиненных
Похибочка знов у вас вийшла.
Я надав цитату відповіді самого, що не є, цивільного --- зранку.
Сер 07 сер, 2024 05:45Напад росії і білорусі на Україну
Ви там того - над аргументами трошки напружуйтесь.
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:32
vitaliiangel написав: detroytred написав:
З усіма можна було б домовитися.
З усіма.
нит иначе не было бы психически больных людей, врачи бы с ними договорились что они станут здоровыми.
)))
Ви знов апелюєте до кепочевидних виключень.
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:32
whois2010 написав:
Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:36
UA написав: whois2010 написав:
Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.
Олігархічний устрій цілком уживається з недемонізованими військовими.
Навіть більше: олігархічний устрій абсолютно не заважає післявоєнному розвитку країни, економіки, суспільства. Та обороні країни.
Див. південнокорейських чеболів.
Це олігархи (по корейські).
Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:45
d44 написав:
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.
Так! Класні слова. Це виглядає як зелене світло путіну.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:47
detroytred написав:
Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.
пропетляти (між тим що треба, тим що від тебе очікують і тим що самому хочеться) максимально довго, паралельно набиваючи власні кишені різними "відбудовами Охматдиту" і подібним
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