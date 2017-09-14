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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9369937093719372>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:59

  UA написав:Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви :mrgreen:


"не ссать, стоять, е.ашить" (с).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:05

  detroytred написав:
  UA написав:Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви :mrgreen:


"не ссать, стоять, е.ашить" (с).

Настоящий офицер мирного времени всегда умеет ответить на нытье подчиненных :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:22

  detroytred написав:З усіма можна було б домовитися.
З усіма.
нит иначе не было бы психически больных людей, врачи бы с ними договорились что они станут здоровыми.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:24

  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010 проходять підготовку. В Британії включно.
Віталік, питання не на якій відстані від фронту хто. А що саме робить?
Ти що робиш і в якій структурі? В структурі «домогосподарка» з 300 тг каналів? Пон.
Я в окопі (саме в окопі) не буду ніколи. Відстань від фронту при цьому може бути різна. Як плюсова, так і відʼємна.

Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
це називається - кожен робить свою справу.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:31

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Успіх тебя все (кроме меня) списали.
Как говорил Найвеличнийший Не раскачивай лодку.
Копай и терпи заради Флер та Холяви :mrgreen:


"не ссать, стоять, е.ашить" (с).

Настоящий офицер мирного времени всегда умеет ответить на нытье подчиненных :D

Похибочка знов у вас вийшла.
Я надав цитату відповіді самого, що не є, цивільного --- зранку.
Сер 07 сер, 2024 05:45
Напад росії і білорусі на Україну

Ви там того - над аргументами трошки напружуйтесь.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:32

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:З усіма можна було б домовитися.
З усіма.
нит иначе не было бы психически больных людей, врачи бы с ними договорились что они станут здоровыми.

)))
Ви знов апелюєте до кепочевидних виключень.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:32

  whois2010 написав:Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?

Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:36

  UA написав:
  whois2010 написав:Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?

Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.

Олігархічний устрій цілком уживається з недемонізованими військовими.

Навіть більше: олігархічний устрій абсолютно не заважає післявоєнному розвитку країни, економіки, суспільства. Та обороні країни.
Див. південнокорейських чеболів.
Це олігархи (по корейські).

Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:45

  d44 написав:
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.

Так! Класні слова. Це виглядає як зелене світло путіну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.

пропетляти (між тим що треба, тим що від тебе очікують і тим що самому хочеться) максимально довго, паралельно набиваючи власні кишені різними "відбудовами Охматдиту" і подібним
Letusrock
 
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