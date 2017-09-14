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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9369937093719372

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 28
Від 3 до 6 місяців
11%
3
Від 6 до 12 місяців
29%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
6
Від 1,5 до 2 років
4%
1
Від 2 до 2,5 років
4%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
4%
1
Більше 5 років
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:50

  d44 написав:
  Shaman написав:ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання. й у нашого питання немає відповіді.
І що, євреї перемогли Гітлера?

Так перемогли. Євреї ж є, а Гітлера вже немає. :D :D
Shaman хоче такої ж перемоги для українців.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:53

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.

Так! Класні слова. Це виглядає як зелене світло путіну.

це було сказано 20 січня 2022 здається?
Залишався місяць часу щоб овечка яку злили саму відбиватись за парканом від зграї вовків, знайшла інше рішення а не заспокоювалась планами про шашлики з баранини
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:54

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.

пропетляти (між тим що треба, тим що від тебе очікують і тим що самому хочеться) максимально довго, паралельно набиваючи власні кишені різними "відбудовами Охматдиту" і подібним


Збагатчуватись за рахунок населення та ресурсів своєї країни, ринку.

Чеболі обрали мету збагатчуватись за допомогою свого населення та ресурсів своїх країни, ринку.
За допомогою...

В Україні населення, країна і її ресурси є джерелом збагачення олігархів.
В Кореє інструментом. Тому при збагаченні чеболів покращується стан інструменту.

Мюнхаузен-волосся-болото. Або за рахунок (в широкому сенсі слова) зовнішніх ринків.
Хоча і в узькому теж --- отже місту Детройт прийшлось загнутися, щоб Сеул зацвів...
Завжди хтось повинен заплатити за банкет.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:58

Два генерали і мужик

  detroytred написав:
  UA написав:
  whois2010 написав:Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?

Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.

Олігархічний устрій цілком уживається з недемонізованими військовими.

Навіть більше: олігархічний устрій абсолютно не заважає післявоєнному розвитку країни, економіки, суспільства. Та обороні країни.
Див. південнокорейських чеболів.
Це олігархи (по корейські).

Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.

"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:59

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.

Так! Класні слова. Це виглядає як зелене світло путіну.

напівшишки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:03

  flyman написав:"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе

Тільки в утопії і проживе.
Де одні мужики..., з яких жоден не попреться ставати генералом.

В реалі ж стілець генерала зайнятий... (іноді буквально вчорашнім мужиком).
Лише тому мужик і не лізе на нього.
А залишається мужиком.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:05

ГОНЧАРЕНКО

путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).

будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.

і що це дійсно задум.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:11

  detroytred написав:
  UA написав:
  whois2010 написав:Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?

Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.

Олігархічний устрій цілком уживається з недемонізованими військовими.

Навіть більше: олігархічний устрій абсолютно не заважає післявоєнному розвитку країни, економіки, суспільства. Та обороні країни.
Див. південнокорейських чеболів.
Це олігархи (по корейські).

Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.

На да. И из последнего предложения легко можно сделать вывод...
Т.е. мы снова возвращаемся к "якщо вси - то вси".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:19

  _hunter написав:На да. И из последнего предложения легко можно сделать вывод...
Т.е. мы снова возвращаемся к "якщо вси - то вси".

Но без вас. Или дельные советы издалека от человека не разобравшегося в виде визы, вклееной в загранпаспорт Украины :)
stm
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