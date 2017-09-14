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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:53
andrijk777 написав: d44 написав:
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.
Так! Класні слова. Це виглядає як зелене світло путіну.
це було сказано 20 січня 2022 здається?
Залишався місяць часу щоб овечка яку злили саму відбиватись за парканом від зграї вовків, знайшла інше рішення а не заспокоювалась планами про шашлики з баранини
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Letusrock
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:54
Letusrock написав: detroytred написав:
Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.
пропетляти (між тим що треба, тим що від тебе очікують і тим що самому хочеться) максимально довго, паралельно набиваючи власні кишені різними "відбудовами Охматдиту" і подібним
Збагатчуватись за рахунок населення та ресурсів своєї країни, ринку.
Чеболі обрали мету збагатчуватись за допомогою свого населення та ресурсів своїх країни, ринку.
За допомогою...
В Україні населення, країна і її ресурси є джерелом збагачення олігархів.
В Кореє інструментом. Тому при збагаченні чеболів покращується стан інструменту.
Мюнхаузен-волосся-болото. Або за рахунок (в широкому сенсі слова) зовнішніх ринків.
Хоча і в узькому теж --- отже місту Детройт прийшлось загнутися, щоб Сеул зацвів...
Завжди хтось повинен заплатити за банкет.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 07 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:58
detroytred написав: UA написав: whois2010 написав:
Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.
Олігархічний устрій цілком уживається з недемонізованими військовими.
Навіть більше: олігархічний устрій абсолютно не заважає післявоєнному розвитку країни, економіки, суспільства. Та обороні країни.
Див. південнокорейських чеболів.
Це олігархи (по корейські).
Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.
"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:59
andrijk777 написав: d44 написав:
президент США Джо Байден предупредил, что если Россия совершит нападение на Украину, то крупномасштабное вторжение приведет к тому, что Россия столкнется «с невиданными санкциями». Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.
Так! Класні слова. Це виглядає як зелене світло путіну.
напівшишки
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:03
flyman написав:
"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе
Тільки в утопії і проживе.
Де одні мужики..., з яких жоден не попреться ставати генералом.
В реалі ж стілець генерала зайнятий... (іноді буквально вчорашнім мужиком).
Лише тому мужик і не лізе на нього.
А залишається мужиком.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:05
ГОНЧАРЕНКО
путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).
будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.
і що це дійсно задум.
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:11
detroytred написав: UA написав: whois2010 написав:
Я вже тут писав, колега самостійно пішов у ТЦК. Майже п'ять тижнів чекав, коли заберуть в учєбку - нема місць.
Тож, є вже сформовані 14 бригад без зброї (як каже громадянин зеленський). Є особи, яких більше місяця не можуть потрапити в учєбку. Є мільйони оновивших свої данні згідно законодавства. Є вениславський, який каже, що з темпами мобілізації все пречудово. І при цьому бусифікація у промислових масштабах. Вам не здається, що коїться якась х*йня?
Насильственная бусификация не имеет прямого отношения к войне.
Она даже сильно вредит военным.
Её цель это демонизация людей в военной форме, с целью сохранения олигархического устройства на этой территории.
Олігархічний устрій цілком уживається з недемонізованими військовими.
Навіть більше: олігархічний устрій абсолютно не заважає післявоєнному розвитку країни, економіки, суспільства. Та обороні країни.
Див. південнокорейських чеболів.
Це олігархи (по корейські).
Ключове - мета можновладців. Яку мету вони ставлять.
На да. И из последнего предложения легко можно сделать вывод...
Т.е. мы снова возвращаемся к "якщо вси - то вси".
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_hunter
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2
Додано: Сер 07 сер, 2024 12:19
_hunter написав:
На да. И из последнего предложения легко можно сделать вывод...
Т.е. мы снова возвращаемся к "якщо вси - то вси".
Но без вас. Или дельные советы издалека от человека не разобравшегося в виде визы, вклееной в загранпаспорт Украины
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stm
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:38
Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО
путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).
будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.
і що це дійсно задум.
Кто-то уверен точно, что РДК на Курск, как и на Щебекино ранее, это не классическая кремлевская операция с целью мотивации оставшихся мужчин-росиян путем обмана идти добровольцами (или подписать контракт) чтобы "защищать" родину (на самом деле обитателей кремля) путем перемещения их в Украину на сво?
Не знаю, но РДК из положительных моментов для нас может иметь лишь один - оттянуть войска рф из-под харьковского и донецкого направлений при достижении бесспорных заметных успехов. В остальных моментах его действия выглядят точно как театральные призывы малоизвестных личностей в 2013-2014 гг гнобить русскоязычное население в юго-восточной Украине, которые были по заказу кремля специально широко освещены в сми перед гибридной операцией росии по отжиму Крыма.
Что касается возможных ядерных ударов. Утверждать, что их не будет можно лишь в одном случае - при отсутствии в наличии боеспособных ядерных зарядов. Точка. Во всех остальных случаях, особенно когда речь про росию, угроза ядерных ударов более чем реальна. На чем основано это мнение? Да на простом факте, что кремль легко соглашается применять подальше от Москвы ядерные заряды с целью достижения даже теоретически малоэффективных результатов. Примером является подземный подрыв ядерного заряда в Харьковской области с целью ... сбить вспыхнувшее пламя на газовом месторождении.
И снова газ... С каждым днем уверенность в том, что война идет изза газа только укрепляется. Все остальное мишура.
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buratinyo
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:51
buratinyo написав:
Кто-то уверен точно, что РДК на Курск, как и на Щебекино ранее, это не классическая кремлевская операция с целью мотивации оставшихся мужчин-росиян путем обмана идти добровольцами (или подписать контракт) чтобы "защищать" родину (на самом деле обитателей кремля) путем перемещения их в Украину на сво?
...
Ні, "защіщать родину" можна так само і на Донбасі. З точки зору їх пропаганди та конституції - Курська та Донецька область нічим не відрізняються. Там псевдо-патріоти добровольці вже давно закінчилися, контракт укладають виключно за гроші
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The_Rebel
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