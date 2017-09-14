RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9370937193729373

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 30
Від 3 до 6 місяців
10%
3
Від 6 до 12 місяців
27%
8
Від 1 до 1,5 року
20%
6
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
7%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, це буде вважатися флудом обговорення в цій темі чи краще створити нову гілку "Напад України та РДК на росію"?
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 01.06.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:05

Политолог Станислав Белковский (иноагент):
Кремль допустил управляемую утечку информации: якобы секретарь Совбеза РФ Шойгу в ходе только что случившегося блиц-визита в Тегеран от имени и по поручению Путина попросил иранские власти, чтобы ударный ответ Ирана на недавнюю ликвидацию Исмаила Хании был ограниченным и типа умеренным. Таким образом Путин даёт понять, что всё более ожидает победы Камалы Харрис — Тима Уолза на выборах в США 5 ноября 2024. И готов оказывать демократической администрации деликатные предвыборные услуги, за которые Вашингтону Байдена — Харрис надо будет расплачиваться. В том числе, возможно, — на украинском направлении.

Форматы иранского «удара возмездия» на уровне утечек и слухов обсуждаются такие. Атака баллистическими ракетами Khorramshahr-4… При использовании таких ракет объектом удара, вероятно, станут важные объекты критической/энергетической инфраструктуры еврейского государства … Удар по некоему важному израильскому объекту за пределами собственно Государства Израиль … Совсем симметричный ответ: персональная ликвидация важного израильского политика … Очень смотрим дальше, во все евроглаза.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24442
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Хотаб военный, а ухыляется вместе с нами - гражданскими. И не стыдно

Осуждать Hotab'а, воевавшего с 2014 по 2023, имеет право тот, кто сам воевал не меньше его, как минимум хотя бы года 3.
yanyura
 
Повідомлень: 7096
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

The_Rebel написав:До речі, це буде вважатися флудом обговорення в цій темі чи краще створити нову гілку "Напад України та РДК на росію"?
Не може бути ніякого "нападу на росію", поки йде війна, яку розпочала рф. Навіть якщо б ми бомбардували москву, від цього нічого не змінилося б і агресор залишається той самий що і був
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35072
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 8002 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:29

  detroytred написав:
  flyman написав:"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе

Тільки в утопії і проживе.
Де одні мужики..., з яких жоден не попреться ставати генералом.

В реалі ж стілець генерала зайнятий... (іноді буквально вчорашнім мужиком).
Лише тому мужик і не лізе на нього.
А залишається мужиком.

та ясно, що без генералів залишилася на рівні бібізян, хоча ж нє таж же альфи теж
так що не клєїцця теорія про альфо-генерало-олігархо прогресивний прогрес
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35923
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:30

  Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО

путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).

будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.

і що це дійсно задум.

"Я устал, я ухожу", як варіант
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35923
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:51

  flyman написав:
  Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО

путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).

будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.

і що це дійсно задум.

"Я устал, я ухожу", як варіант


Я знав , я відчував, що до вас повернется чуство гумору !
холява
2
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4123 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:55

  buratinyo написав:И снова газ... С каждым днем уверенность в том, что война идет изза газа только укрепляется.

російський газ нафіг нікому не треба в таких кількостях як до 2022.
після того як рашка тупо спалювала газ, зараз просто законсервували купу скважин.
і відкривати їх заново можливо ніколи вже не будуть, бо нема кому продати той газ.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 21.05.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9370937193729373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222769
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6606)
07.08.2024 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.