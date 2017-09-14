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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:00
До речі, це буде вважатися флудом обговорення в цій темі чи краще створити нову гілку "Напад України та РДК на росію"?
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The_Rebel
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:05
Политолог Станислав Белковский (иноагент):
Кремль допустил управляемую утечку информации: якобы секретарь Совбеза РФ Шойгу в ходе только что случившегося блиц-визита в Тегеран от имени и по поручению Путина попросил иранские власти, чтобы ударный ответ Ирана на недавнюю ликвидацию Исмаила Хании был ограниченным и типа умеренным. Таким образом Путин даёт понять, что всё более ожидает победы Камалы Харрис — Тима Уолза на выборах в США 5 ноября 2024. И готов оказывать демократической администрации деликатные предвыборные услуги, за которые Вашингтону Байдена — Харрис надо будет расплачиваться. В том числе, возможно, — на украинском направлении.
Форматы иранского «удара возмездия» на уровне утечек и слухов обсуждаются такие. Атака баллистическими ракетами Khorramshahr-4… При использовании таких ракет объектом удара, вероятно, станут важные объекты критической/энергетической инфраструктуры еврейского государства … Удар по некоему важному израильскому объекту за пределами собственно Государства Израиль … Совсем симметричный ответ: персональная ликвидация важного израильского политика … Очень смотрим дальше, во все евроглаза.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:09
Бетон написав:
Хотаб военный, а ухыляется вместе с нами - гражданскими. И не стыдно
Осуждать Hotab
'а, воевавшего с 2014 по 2023, имеет право тот, кто сам воевал не меньше его, как минимум хотя бы года 3.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:23
The_Rebel написав:До речі, це буде вважатися флудом обговорення в цій темі чи краще створити нову гілку "Напад України та РДК на росію"?
Не може бути ніякого "нападу на росію", поки йде війна, яку розпочала рф. Навіть якщо б ми бомбардували москву, від цього нічого не змінилося б і агресор залишається той самий що і був
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:29
detroytred написав: flyman написав:
"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе
Тільки в утопії і проживе.
Де одні мужики..., з яких жоден не попреться ставати генералом.
В реалі ж стілець генерала зайнятий... (іноді буквально вчорашнім мужиком).
Лише тому мужик і не лізе на нього.
А залишається мужиком.
та ясно, що без генералів залишилася на рівні бібізян, хоча ж нє таж же альфи теж
так що не клєїцця теорія про альфо-генерало-олігархо прогресивний прогрес
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:30
Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО
путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).
будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.
і що це дійсно задум.
"Я устал, я ухожу", як варіант
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:51
flyman написав: Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО
путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).
будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.
і що це дійсно задум.
"Я устал, я ухожу", як варіант
Я знав , я відчував, що до вас повернется чуство гумору !
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:55
buratinyo написав:
И снова газ... С каждым днем уверенность в том, что война идет изза газа только укрепляется.
російський газ нафіг нікому не треба в таких кількостях як до 2022.
після того як рашка тупо спалювала газ, зараз просто законсервували купу скважин.
і відкривати їх заново можливо ніколи вже не будуть, бо нема кому продати той газ.
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