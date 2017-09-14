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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93719372937393749375>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 31
Від 3 до 6 місяців
13%
4
Від 6 до 12 місяців
26%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
6
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, це буде вважатися флудом обговорення в цій темі чи краще створити нову гілку "Напад України та РДК на росію"?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:05

Политолог Станислав Белковский (иноагент):
Кремль допустил управляемую утечку информации: якобы секретарь Совбеза РФ Шойгу в ходе только что случившегося блиц-визита в Тегеран от имени и по поручению Путина попросил иранские власти, чтобы ударный ответ Ирана на недавнюю ликвидацию Исмаила Хании был ограниченным и типа умеренным. Таким образом Путин даёт понять, что всё более ожидает победы Камалы Харрис — Тима Уолза на выборах в США 5 ноября 2024. И готов оказывать демократической администрации деликатные предвыборные услуги, за которые Вашингтону Байдена — Харрис надо будет расплачиваться. В том числе, возможно, — на украинском направлении.

Форматы иранского «удара возмездия» на уровне утечек и слухов обсуждаются такие. Атака баллистическими ракетами Khorramshahr-4… При использовании таких ракет объектом удара, вероятно, станут важные объекты критической/энергетической инфраструктуры еврейского государства … Удар по некоему важному израильскому объекту за пределами собственно Государства Израиль … Совсем симметричный ответ: персональная ликвидация важного израильского политика … Очень смотрим дальше, во все евроглаза.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Хотаб военный, а ухыляется вместе с нами - гражданскими. И не стыдно

Осуждать Hotab'а, воевавшего с 2014 по 2023, имеет право тот, кто сам воевал не меньше его, как минимум хотя бы года 3.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

The_Rebel написав:До речі, це буде вважатися флудом обговорення в цій темі чи краще створити нову гілку "Напад України та РДК на росію"?
Не може бути ніякого "нападу на росію", поки йде війна, яку розпочала рф. Навіть якщо б ми бомбардували москву, від цього нічого не змінилося б і агресор залишається той самий що і був
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:29

  detroytred написав:
  flyman написав:"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе

Тільки в утопії і проживе.
Де одні мужики..., з яких жоден не попреться ставати генералом.

В реалі ж стілець генерала зайнятий... (іноді буквально вчорашнім мужиком).
Лише тому мужик і не лізе на нього.
А залишається мужиком.

та ясно, що без генералів залишилася на рівні бібізян, хоча ж нє таж же альфи теж
так що не клєїцця теорія про альфо-генерало-олігархо прогресивний прогрес
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:30

  Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО

путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).

будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.

і що це дійсно задум.

"Я устал, я ухожу", як варіант
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:51

  flyman написав:
  Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО

путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).

будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.

і що це дійсно задум.

"Я устал, я ухожу", як варіант


Я знав , я відчував, що до вас повернется чуство гумору !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:55

  buratinyo написав:И снова газ... С каждым днем уверенность в том, что война идет изза газа только укрепляется.

російський газ нафіг нікому не треба в таких кількостях як до 2022.
після того як рашка тупо спалювала газ, зараз просто законсервували купу скважин.
і відкривати їх заново можливо ніколи вже не будуть, бо нема кому продати той газ.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:08

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:"Два генерали і мужик": годувальники, як же без них холоп проживе

Тільки в утопії і проживе.
Де одні мужики..., з яких жоден не попреться ставати генералом.

В реалі ж стілець генерала зайнятий... (іноді буквально вчорашнім мужиком).
Лише тому мужик і не лізе на нього.
А залишається мужиком.

та ясно, що без генералів залишилася на рівні бібізян, хоча ж нє таж же альфи теж
так що не клєїцця теорія про альфо-генерало-олігархо прогресивний прогрес

Ясно, що з читанням тексту проблеми. Про прогрес там ані натяку, ані слова.

В тексті вказано, що це мужики рвуться самі в генерали (подейкують, що навіть один отакий годувальник теж намагався викладачем чи ким там вскочити, нагадайте).
От без цього ніяк -- щоб мужики самі не рвалися в генерали. Такий реал.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:13

  detroytred написав:Ясно, що з читанням тексту проблеми. Про прогрес там ані натяку, ані слова.

В тексті вказано, що це мужики рвуться самі в генерали (подейкують, що навіть один отакий годувальник теж намагався викладачем чи ким там вскочити, нагадайте).
От без цього ніяк -- щоб мужики самі не рвалися в генерали. Такий реал.

ціцькоцмудильники про інших думають що вони як не подібні, то ще гірше
flyman
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