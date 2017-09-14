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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9372937393749375>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 31
Від 3 до 6 місяців
13%
4
Від 6 до 12 місяців
26%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
6
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:13

Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.



https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:22

  flyman написав:
  detroytred написав:Ясно, що з читанням тексту проблеми. Про прогрес там ані натяку, ані слова.

В тексті вказано, що це мужики рвуться самі в генерали (подейкують, що навіть один отакий годувальник теж намагався викладачем чи ким там вскочити, нагадайте).
От без цього ніяк -- щоб мужики самі не рвалися в генерали. Такий реал.

ціцькоцмудильники про інших думають що вони як не подібні, то ще гірше

Да думати може хто що завгодно.
Мова була про те, що є.
В тексті було про реал.

Заперечуй аргументами, а не вигадками і підміною предмету.
В бюджетники рвався особисто?
В бюджетники (генерали) мужики (годувальники) рвуться?
(І за змоги займають стільці).
Заперечуй це.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:23

Цікава новина:
https://vikna.if.ua/news/category/all/2024/08/06/155922/view
Адвокат виявляєтсья видавав багато брехні, що начебто нещасного студента затримало ТЦК. І по даним мобільних операторів він не був на Кривопільському перевалі.
Тепер адвокат городить якусь маячню про начебто викрадення невідомими особами.
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились піздаболами?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:25

  flyman написав:
  Ірина_ написав:ГОНЧАРЕНКО

путін збирає совбєз на 12:00.
можливо почне війну ...
Це сарказм. війна вже йде 10 років. нічого іншого у них немає. нічого росія не може зробити, крім оголошення мобілізації та ядерного удару (не буде його).

будем сподіватись на результат цього задуму нашого командування.

і що це дійсно задум.

"Я устал, я ухожу", як варіант

Варіантів купа куп.
Впритул до "весь мир в труху".

По факту виявився:
- что случилось с курской областью?
- ничего. Она утонула.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:31

  vitaliiangel написав:
Политолог Станислав Белковский (иноагент):
Кремль допустил управляемую утечку информации: якобы секретарь Совбеза РФ Шойгу в ходе только что случившегося блиц-визита в Тегеран от имени и по поручению Путина попросил иранские власти, чтобы ударный ответ Ирана на недавнюю ликвидацию Исмаила Хании был ограниченным и типа умеренным. Таким образом Путин даёт понять, что всё более ожидает победы Камалы Харрис — Тима Уолза на выборах в США 5 ноября 2024. И готов оказывать демократической администрации деликатные предвыборные услуги, за которые Вашингтону Байдена — Харрис надо будет расплачиваться. В том числе, возможно, — на украинском направлении.

Обмін полоненими саме зараз(а це видається як досягнення Гарріс/Байдена), а не через 3 місяці(після виборів) також свідчить що путнін підтримує Гарріс/Байдена.
Взагалі доказів що Трамп для путіна - гірший варіант ніж Гарріс/Байден більш ніж достатньо, але люди(в Україні) чомусь більше вірять словам путіна(який бреше постійно) ніж його діям.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:33

  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.



https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0.

як всіх, то всіх без винятку до останнього
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:37

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
Политолог Станислав Белковский (иноагент):
Кремль допустил управляемую утечку информации: якобы секретарь Совбеза РФ Шойгу в ходе только что случившегося блиц-визита в Тегеран от имени и по поручению Путина попросил иранские власти, чтобы ударный ответ Ирана на недавнюю ликвидацию Исмаила Хании был ограниченным и типа умеренным. Таким образом Путин даёт понять, что всё более ожидает победы Камалы Харрис — Тима Уолза на выборах в США 5 ноября 2024. И готов оказывать демократической администрации деликатные предвыборные услуги, за которые Вашингтону Байдена — Харрис надо будет расплачиваться. В том числе, возможно, — на украинском направлении.

Обмін полоненими саме зараз(а це видається як досягнення Гарріс/Байдена), а не через 3 місяці(після виборів) також свідчить що путнін підтримує Гарріс/Байдена.
Взагалі доказів що Трамп для путіна - гірший варіант ніж Гарріс/Байден більш ніж достатньо, але люди(в Україні) чомусь більше вірять словам путіна(який бреше постійно) ніж його діям.

логіка трохи інша, але висновки приблизно вірні, так як Гаріс не має таких сентиментів до того кого попераджала, і ще більше до того хто на фото її заслонив на передньому плані
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:42

  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.
Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.


навіщо офіційні особи роблять такі "заяви"?
це ще гірше ніж про каву в ялті...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:49

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.
Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.


навіщо офіційні особи роблять такі "заяви"?
це ще гірше ніж про каву в ялті...

Як навіщо?!
Так підтримати прихільників "до останньої верби" теж треба.
Що влада з ними на одній хвилі.
Щоб в її бік не агресили.

От тільки нюанс: заяви це одне, а справи це інше.
Поки навіть отой закон про штрафи за неоновлення даних не запрацював.
І бувші обмежено придатні до 25 років вийдуть з категорії призову.

В Матриці одне.
В реалі інше.

Да і партнерам треба зайвий раз нагадати, що ресурсів в нас вистачить. Щоб не переймались з цього приводу. А впевнено планували гроші та зброю.
Ну й ворога теж полякати необхідно перед самітом (перемовинами).

Підстав для таких публічних заяв вистачає.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 07 сер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:53

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.
Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.


навіщо офіційні особи роблять такі "заяви"?
це ще гірше ніж про каву в ялті...

Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати. :D
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також? :D :D
andrijk777
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