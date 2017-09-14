sashaqbl написав:Цікава новина: https://vikna.if.ua/news/category/all/2024/08/06/155922/view Адвокат виявляєтсья видавав багато брехні, що начебто нещасного студента затримало ТЦК. І по даним мобільних операторів він не був на Кривопільському перевалі. Тепер адвокат городить якусь маячню про начебто викрадення невідомими особами. Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились піздаболами?
1) Якщо це було не Верховинське а якесь інше ТЦК чи прикордонники, це щось принципово міняє? Небачу особливих змін у свідченнях крім того що він прибрав слова "Верховинське ТЦК". Ще варіант що на нього могли натиснути. 2) в чому піз..льство, в тому що цитується загальнодоступна інформація від іншх осіб? 3) цей випадок наврят чи буде розслідуваний обєктивно в сучасних реаліях, тому без толку тут на форумі спорити, кожен залишиться при своїй думці 4) ви теж як один пілот вважаєте що історія з ОЗГ з Борщівського ТЦК це одиничний випадок і системи немає)) ?
"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
andrijk777 написав:Все потрібно планувати. Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага! Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати. Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також?
В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.
sashaqbl написав:Цікава новина: https://vikna.if.ua/news/category/all/2024/08/06/155922/view Адвокат виявляєтсья видавав багато брехні, що начебто нещасного студента затримало ТЦК. І по даним мобільних операторів він не був на Кривопільському перевалі. Тепер адвокат городить якусь маячню про начебто викрадення невідомими особами. Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились піздаболами?
1) Якщо це було не Верховинське а якесь інше ТЦК чи прикордонники, це щось принципово міняє? Небачу особливих змін у свідченнях крім того що він прибрав слова "Верховинське ТЦК". Ще варіант що на нього могли натиснути. 2) в чому піз..льство, в тому що цитується загальнодоступна інформація від іншх осіб?
Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис "Машка - прастітутка". О, це ж загальнодоступна інформація від іншх осіб - вирішив він і почав всім розповідати, що "Машка - прастітутка" )
"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? Прогулював уроки в школі ?
whois2010 написав:"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
Ну що ж ви такі не гуманні. Ну як можна "спалювати пенсіонерів"? Потрібно мобілізовувати пенсіонерів на благо фронту. Хай копають окопи на лінії фронту, розміновують поля, працюють ціллю для тепловізорів і т.д., все профессии нужны все профессии важны. Зразу вбивається 2 зайці - користь від пенсіонерів є + пенсію платити не потрібно у випадку чогось такого "непередбачуваного".
Та да)) Треба було ж одразу вказати: *«Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє». Що тролінг. В даному випадку.
Але без цього підстав вважати не жартом вистачає. Після кави в Криму та заяв шефа про до *визволення останньої верби*, а також ще у 2020: Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-pro ... -i-zhinky/
whois2010 написав:"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? Прогулював уроки в школі ?
Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?