Додано: Сер 07 сер, 2024 16:17

Xenon написав: Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.



Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.







https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0 .



Та да))Треба було ж одразу вказати:*«Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє».Що тролінг. В даному випадку.Але без цього підстав вважати не жартом вистачає.Після кави в Криму та заяв шефа про до *визволення останньої верби*, а також ще у 2020:Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє