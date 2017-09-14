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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 937393749375937693779378>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:53

  sashaqbl написав:Цікава новина:
https://vikna.if.ua/news/category/all/2024/08/06/155922/view
Адвокат виявляєтсья видавав багато брехні, що начебто нещасного студента затримало ТЦК. І по даним мобільних операторів він не був на Кривопільському перевалі.
Тепер адвокат городить якусь маячню про начебто викрадення невідомими особами.
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились піздаболами?

1) Якщо це було не Верховинське а якесь інше ТЦК чи прикордонники, це щось принципово міняє?
Небачу особливих змін у свідченнях крім того що він прибрав слова "Верховинське ТЦК".
Ще варіант що на нього могли натиснути.
2) в чому піз..льство, в тому що цитується загальнодоступна інформація від іншх осіб?
3) цей випадок наврят чи буде розслідуваний обєктивно в сучасних реаліях, тому без толку тут на форумі спорити, кожен залишиться при своїй думці
4) ви теж як один пілот вважаєте що історія з ОЗГ з Борщівського ТЦК це одиничний випадок і системи немає)) ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:54

  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.



https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0.

"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:57

  flyman написав:
  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.


як всіх, то всіх без винятку до останнього

там обмовка була, не всіх людей а всіх "гречкосіїв нижче середньої ланки".
Воювати будуть "не только лиш все"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:05

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.



https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0.

"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком

Я вижу возрастные стёб не понимают... Печаль
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:10

  andrijk777 написав:Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати. :D
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також? :D :D

В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:11

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Цікава новина:
https://vikna.if.ua/news/category/all/2024/08/06/155922/view
Адвокат виявляєтсья видавав багато брехні, що начебто нещасного студента затримало ТЦК. І по даним мобільних операторів він не був на Кривопільському перевалі.
Тепер адвокат городить якусь маячню про начебто викрадення невідомими особами.
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились піздаболами?

1) Якщо це було не Верховинське а якесь інше ТЦК чи прикордонники, це щось принципово міняє?
Небачу особливих змін у свідченнях крім того що він прибрав слова "Верховинське ТЦК".
Ще варіант що на нього могли натиснути.
2) в чому піз..льство, в тому що цитується загальнодоступна інформація від іншх осіб?

Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис "Машка - прастітутка".
О, це ж загальнодоступна інформація від іншх осіб - вирішив він і почав всім розповідати, що "Машка - прастітутка" )
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:12

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.



https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0.

"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком

Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? :lol:
Прогулював уроки в школі ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:16

  whois2010 написав:"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком

Ну що ж ви такі не гуманні. Ну як можна "спалювати пенсіонерів"? :D
Потрібно мобілізовувати пенсіонерів на благо фронту.
Хай копають окопи на лінії фронту, розміновують поля, працюють ціллю для тепловізорів і т.д., все профессии нужны все профессии важны. :D
Зразу вбивається 2 зайці - користь від пенсіонерів є + пенсію платити не потрібно у випадку чогось такого "непередбачуваного".
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:17

  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.



https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 0%A3%D0%A0.

Та да))
Треба було ж одразу вказати:
*«Це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян. Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го і поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє».
Що тролінг. В даному випадку.

Але без цього підстав вважати не жартом вистачає.
Після кави в Криму та заяв шефа про до *визволення останньої верби*, а також ще у 2020:
Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє
https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-pro ... -i-zhinky/
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:18

  Ukrainian написав:
  whois2010 написав:"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком

Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? :lol:
Прогулював уроки в школі ?

Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?
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