RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 93749375937693779378>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:19

  Ukrainian написав:Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? :lol:
Прогулював уроки в школі ?

А свіжий кізяк зі скількох?

Сушити спочатку треба.
detroytred
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис

а по темі є що сказати, чи прокоментуєш вже як коліно прострілять? тобі вже detroytred все чітко розписав, без прострілених колін диванних вояків воювати до кінця не вийде
Letusrock
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:24

  whois2010 написав:
  Ukrainian написав:
  whois2010 написав:"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком

Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? :lol:
Прогулював уроки в школі ?

Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?

можна як у "Дюні"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35931
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:1) Якщо це було не Верховинське а якесь інше ТЦК чи прикордонники, це щось принципово міняє?
Небачу особливих змін у свідченнях крім того що він прибрав слова "Верховинське ТЦК".
Ще варіант що на нього могли натиснути.
2) в чому піз..льство, в тому що цитується загальнодоступна інформація від іншх осіб?
3) цей випадок наврят чи буде розслідуваний обєктивно в сучасних реаліях, тому без толку тут на форумі спорити, кожен залишиться при своїй думці
4) ви теж як один пілот вважаєте що історія з ОЗГ з Борщівського ТЦК це одиничний випадок і системи немає)) ?

Я говорю конкретно про цей випадок. Людині при здоровому глузді було очевидно, що тут якась х..ня, і я про це писав. Не треба історії про перевищення повноважень при мобілізації і корупцію в ТЦК переводити в "калічать і скидають трупи в Тису". Бо перше правда. А друге - піздьож. То у вас вистачить честі визнати своє піздабольство в даному конкретному випадку?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:42

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис

а по темі є що сказати, чи прокоментуєш вже як коліно прострілять? тобі вже detroytred все чітко розписав, без прострілених колін диванних вояків воювати до кінця не вийде

Думка detroytred мені до дупи, він у мене в ЧС, я його не читаю

Але бачу, що істерити він, як і ти - не перестав )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10101
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Тільки конкретизуйте в чому саме моє як кажете піздабольство? Я надав посилання на слова адвоката, якщо по закінченню слідства виявиться що він збрехав, тоді я поширив неправду, без питань

В тому, що адекватній людині, яка хоч трошки вміє думати, очевидно, що адвокат городить х**ню. І таку х**ню не варто поширювати.
Там купа несостиковок в його версію була зразу. І я про це писав. А ви продовжували торочити "ТЦК, труп, Тиса..."
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 07 сер, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:49


vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24447
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:54

Хто там переймався за Кринки? :wink: Доповідаю. Кринки вже знову наполовину наші. Москалів відсунули до Каховки. Місяць тому у кацапів була ротація на цьому напрямку (зараз теж, до речі, вже наступна, бо перемолото їх багато). Саме через те, що їх була навала, довелося відступати з Кринок. Але зараз ситуація вже інша, напрямок з нашого боку посилено людьми та зброєю.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:55

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис

а по темі є що сказати, чи прокоментуєш вже як коліно прострілять? тобі вже detroytred все чітко розписав, без прострілених колін диванних вояків воювати до кінця не вийде

Думка detroytred мені до дупи, він у мене в ЧС, я його не читаю

Але бачу, що істерити він, як і ти - не перестав )

))
Клоун, ти ж сам реагував, коли вважав за зручне собі, на цитування мене іншими. Цитування інших ти бачиш і читаєш там мої. Так було вже не раз.

Так що твоє верещання зі стелі, що Детройт істерить, це кумедний аргумент.
Не сміши людей.
detroytred
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:56

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24447
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 93749375937693779378>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1327)
07.08.2024 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.