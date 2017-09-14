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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:19
Ukrainian написав:
Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ?
Прогулював уроки в школі ?
А свіжий кізяк зі скількох?
Сушити спочатку треба.
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detroytred
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:19
pesikot написав:
Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис
а по темі є що сказати, чи прокоментуєш вже як коліно прострілять? тобі вже detroytred все чітко розписав, без прострілених колін диванних вояків воювати до кінця не вийде
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Letusrock
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:24
whois2010 написав: Ukrainian написав: whois2010 написав:
"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ?
Прогулював уроки в школі ?
Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?
можна як у "Дюні"
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:30
Letusrock написав:
1) Якщо це було не Верховинське а якесь інше ТЦК чи прикордонники, це щось принципово міняє?
Небачу особливих змін у свідченнях крім того що він прибрав слова "Верховинське ТЦК".
Ще варіант що на нього могли натиснути.
2) в чому піз..льство, в тому що цитується загальнодоступна інформація від іншх осіб?
3) цей випадок наврят чи буде розслідуваний обєктивно в сучасних реаліях, тому без толку тут на форумі спорити, кожен залишиться при своїй думці
4) ви теж як один пілот вважаєте що історія з ОЗГ з Борщівського ТЦК це одиничний випадок і системи немає)) ?
Я говорю конкретно про цей випадок. Людині при здоровому глузді було очевидно, що тут якась х..ня, і я про це писав. Не треба історії про перевищення повноважень при мобілізації і корупцію в ТЦК переводити в "калічать і скидають трупи в Тису". Бо перше правда. А друге - піздьож. То у вас вистачить честі визнати своє піздабольство в даному конкретному випадку?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:42
Letusrock написав: pesikot написав:
Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис
а по темі є що сказати, чи прокоментуєш вже як коліно прострілять? тобі вже detroytred все чітко розписав, без прострілених колін диванних вояків воювати до кінця не вийде
Думка detroytred
мені до дупи, він у мене в ЧС, я його не читаю
Але бачу, що істерити він, як і ти - не перестав )
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pesikot
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:49
Letusrock написав:
Тільки конкретизуйте в чому саме моє як кажете піздабольство? Я надав посилання на слова адвоката, якщо по закінченню слідства виявиться що він збрехав, тоді я поширив неправду, без питань
В тому, що адекватній людині, яка хоч трошки вміє думати, очевидно, що адвокат городить х**ню. І таку х**ню не варто поширювати.
Там купа несостиковок в його версію була зразу. І я про це писав. А ви продовжували торочити "ТЦК, труп, Тиса..."
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Сер 07 сер, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:49
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:54
Хто там переймався за Кринки?
Доповідаю. Кринки вже знову наполовину наші. Москалів відсунули до Каховки. Місяць тому у кацапів була ротація на цьому напрямку (зараз теж, до речі, вже наступна, бо перемолото їх багато). Саме через те, що їх була навала, довелося відступати з Кринок. Але зараз ситуація вже інша, напрямок з нашого боку посилено людьми та зброєю.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:55
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Йшов Letusrock по місту, бачить на заборі напис
а по темі є що сказати, чи прокоментуєш вже як коліно прострілять? тобі вже detroytred все чітко розписав, без прострілених колін диванних вояків воювати до кінця не вийде
Думка detroytred
мені до дупи, він у мене в ЧС, я його не читаю
Але бачу, що істерити він, як і ти - не перестав )
))
Клоун, ти ж сам реагував, коли вважав за зручне собі, на цитування мене іншими. Цитування інших ти бачиш і читаєш там мої. Так було вже не раз.
Так що твоє верещання зі стелі, що Детройт істерить, це кумедний аргумент.
Не сміши людей.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:56
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