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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:04
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flyman написав: Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.
Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.
як всіх, то всіх без винятку до останнього
там обмовка була, не всіх людей а всіх "гречкосіїв нижче середньої ланки".
Воювати будуть "не только лиш все"
[/quote]
Так отож!
Ну, або можна ще так/навпаки:
"Якщо мобілізувати і відправити в піхоту близьких родичів Буданова, Сирського, а також близьких родичів депутатів/суддів/прокурорів, то ми зможемо вести війну максимум до кінця 2024року!"
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:05
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати.
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також?
В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.
Долари(чи євро) напевно нічим не попахуть, на відміну від гривень.
Ви тут воюйте жінками, дітьми, а я після війни приїду подивлюсь і проінспектую як ви тут "захищали мою любиму Україну".
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:05
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:08
vitaliiangel написав:
Це найбільш логічне пояснення на сьогоднішній день.
Те що ми взяли ініціативу в свої руки і нанесли превентивний удар(якщо це правда) - дуже позитивна новина.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 07 сер, 2024 17:12, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:10
fler написав:
Хто там переймався за Кринки?
Доповідаю. Кринки вже знову наполовину наші. Москалів відсунули до Каховки. Місяць тому у кацапів була ротація на цьому напрямку (зараз теж, до речі, вже наступна, бо перемолото їх багато
). Саме через те, що їх була навала, довелося відступати з Кринок. Але зараз ситуація вже інша, напрямок з нашого боку посилено людьми та зброєю.
Флер - це все звичайно чудово!
Але ти ж не знаєш, ЯКОЮ ЦІНОЮ це все досягається?
І знати не будеш доти, доки особисто твій чоловік, або син не піде на фронт!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:20
Letusrock написав: Shaman написав:
умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий.
будь-які умови які забезпечать стабільне і мирне існування держави Україна (з населенням українцями а не емігрантами з Бангладеша), без привязки до територій та останньої верби.
але поки що таких умов Раша не пропонує. віддати 4 області без бою - така собі пропозиція
Тисячі українців зі Сходу зараз замість участі в ТРО будуться та відкривають бізнес у нас біля словацького кордону, тобто з одного боку вони вірять в Україну а з іншого вже не розраховують повернутись додому і тим більше брати участь у звільненні рідної домівки.
навіть повно людей з Харкова, Києва, Дніпра і т.д.
Shaman написав:
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання.
дуже невдалий приклад)
чому ж євреї не боролись героїчно до останнього діда, а знайшли собі новий дім, де сусідами були більш безпечні араби в шльопках
не новий, а таки дуже старий. вони там жили, коли про арабів ще не чули
враховуючи наслідки 2СВ тепер євреї ні з ким не домовляються, бо надто болючий досвід...
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:22
tester7336 написав: Shaman написав:
я свою відповідь дав
читай уважно. а точну дату закінчення не знає ніхто. як плешивий цар помре - так відразу.
а на моє запитання просто не існує відповіді. тому панікери - Україна готова до перемовин - як тільки до них дозріє Раша. а поки що "не ссать, стоять, е.ашить" (с). жаль, автор не з нами...
можу так само вам відповісти - перемовини будуть але ніхто не знає точних умов цих перемовин. як тобі таке ілон маск?
добре
а зараз перемовин немає через позицію Раші. бо вони бачать перемовини, лише як капітуляцію. тому воюємо та тиснемо далі.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:24
Shaman написав:
враховуючи наслідки 2СВ тепер євреї ні з ким не домовляються, бо надто болючий досвід...
Звісно, бо маючи отакі лоббі в потужніших країнах світу, необхідності домовлятися нема.
Спочатку миші стають йожиками, а потім звісно не домовляються. Бо вже йожики))
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:27
andrijk777 написав: d44 написав: Shaman написав:
ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання. й у нашого питання немає відповіді.
І що, євреї перемогли Гітлера?
Так перемогли. Євреї ж є, а Гітлера вже немає.
Shaman хоче такої ж перемоги для українців.
як вони могли перемогти, коли тоді намагалися домовлятися. це вже зараз зрозуміли, що підхід має бути інший. бачите, дуже успішно з арабами в Газі домовляються
так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:35
vitaliiangel написав:
Быть Или
В теорию о том, что ВСУ хотят дойти до Курской АЭС, чтобы обменять её на Запорожскую АЭС на будущих переговорах, я не верю от слова совсем. До Курской АЭС от границы 60 км. Это планы из разряда "окружить Харьков 30-тысячной группировкой". У Сил обороны Украины вряд ли есть ресурсы для прорыва на такую глубину, а затем ещё и для удержания этой территории.
Что реально может быть?...
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
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