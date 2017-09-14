RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9375937693779378>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:04

Все ж дуже просто!©

quote="5755024:Letusrock"]
  flyman написав:
  Xenon написав:
Ми зможемо вести війну до 2033 року, якщо будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років, – Буданов.

Якщо знизимо поріг до 16 років тоді до 2044-го.


як всіх, то всіх без винятку до останнього

там обмовка була, не всіх людей а всіх "гречкосіїв нижче середньої ланки".
Воювати будуть "не только лиш все"[/quote]

Так отож!

Ну, або можна ще так/навпаки:
"Якщо мобілізувати і відправити в піхоту близьких родичів Буданова, Сирського, а також близьких родичів депутатів/суддів/прокурорів, то ми зможемо вести війну максимум до кінця 2024року!" :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:05

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати. :D
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також? :D :D

В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.

Долари(чи євро) напевно нічим не попахуть, на відміну від гривень. :D
Ви тут воюйте жінками, дітьми, а я після війни приїду подивлюсь і проінспектую як ви тут "захищали мою любиму Україну".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:05

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24447
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:08

  vitaliiangel написав:

Це найбільш логічне пояснення на сьогоднішній день.
Те що ми взяли ініціативу в свої руки і нанесли превентивний удар(якщо це правда) - дуже позитивна новина.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 07 сер, 2024 17:12, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:10

Це ж тобі не комп'ютерні ігри!

  fler написав:Хто там переймався за Кринки? :wink: Доповідаю. Кринки вже знову наполовину наші. Москалів відсунули до Каховки. Місяць тому у кацапів була ротація на цьому напрямку (зараз теж, до речі, вже наступна, бо перемолото їх багато). Саме через те, що їх була навала, довелося відступати з Кринок. Але зараз ситуація вже інша, напрямок з нашого боку посилено людьми та зброєю.
Флер - це все звичайно чудово!
Але ти ж не знаєш, ЯКОЮ ЦІНОЮ це все досягається?

І знати не будеш доти, доки особисто твій чоловік, або син не піде на фронт!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6712
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:20

  Letusrock написав:
  Shaman написав:умови, які можна було б проговорювати не перемовинах. щось жоден з агітаторів за мир не відповів. а ви вже шостий.

будь-які умови які забезпечать стабільне і мирне існування держави Україна (з населенням українцями а не емігрантами з Бангладеша), без привязки до територій та останньої верби.

але поки що таких умов Раша не пропонує. віддати 4 області без бою - така собі пропозиція
Тисячі українців зі Сходу зараз замість участі в ТРО будуться та відкривають бізнес у нас біля словацького кордону, тобто з одного боку вони вірять в Україну а з іншого вже не розраховують повернутись додому і тим більше брати участь у звільненні рідної домівки.
навіть повно людей з Харкова, Києва, Дніпра і т.д.
  Shaman написав:ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання.

дуже невдалий приклад)
чому ж євреї не боролись героїчно до останнього діда, а знайшли собі новий дім, де сусідами були більш безпечні араби в шльопках

не новий, а таки дуже старий. вони там жили, коли про арабів ще не чули :)

враховуючи наслідки 2СВ тепер євреї ні з ким не домовляються, бо надто болючий досвід...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:22

  tester7336 написав:
  Shaman написав:я свою відповідь дав ;) читай уважно. а точну дату закінчення не знає ніхто. як плешивий цар помре - так відразу.

а на моє запитання просто не існує відповіді. тому панікери - Україна готова до перемовин - як тільки до них дозріє Раша. а поки що "не ссать, стоять, е.ашить" (с). жаль, автор не з нами...

можу так само вам відповісти - перемовини будуть але ніхто не знає точних умов цих перемовин. як тобі таке ілон маск?

добре ;) а зараз перемовин немає через позицію Раші. бо вони бачать перемовини, лише як капітуляцію. тому воюємо та тиснемо далі.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:24

  Shaman написав:враховуючи наслідки 2СВ тепер євреї ні з ким не домовляються, бо надто болючий досвід...


Звісно, бо маючи отакі лоббі в потужніших країнах світу, необхідності домовлятися нема.

Спочатку миші стають йожиками, а потім звісно не домовляються. Бо вже йожики))
detroytred
 
Повідомлень: 29810
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:27

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
  Shaman написав:ще одне питання - як треба було євреям домовитися з Гітлером? підкажіть щось andrijk777, Letusrock. а немає відповіді на це питання. й у нашого питання немає відповіді.
І що, євреї перемогли Гітлера?

Так перемогли. Євреї ж є, а Гітлера вже немає. :D :D
Shaman хоче такої ж перемоги для українців.

як вони могли перемогти, коли тоді намагалися домовлятися. це вже зараз зрозуміли, що підхід має бути інший. бачите, дуже успішно з арабами в Газі домовляються ;)

так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:35

  vitaliiangel написав:Быть Или
В теорию о том, что ВСУ хотят дойти до Курской АЭС, чтобы обменять её на Запорожскую АЭС на будущих переговорах, я не верю от слова совсем. До Курской АЭС от границы 60 км. Это планы из разряда "окружить Харьков 30-тысячной группировкой". У Сил обороны Украины вряд ли есть ресурсы для прорыва на такую глубину, а затем ещё и для удержания этой территории.
Что реально может быть?...

Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9375937693779378>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1327)
07.08.2024 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.