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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9375937693779378

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36

Все просто, як 2+2!©

  Успіх написав:
  UA написав:
  whois2010 написав: в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво

Месяц назад написал про это.
Забранили :mrgreen:
рАсийская пропаганда
Цікаво?
Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать?
Нужен мозговой штурм.
Вариант 1
Они будут чистить картошку

Ну от чому???
Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався???
+
Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?


Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!

А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!

- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!

Ну все ж просто, як 2+2!!!

Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь? :D
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:37

  whois2010 написав:
  Ukrainian написав:
  whois2010 написав:"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком

Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ? :lol:
Прогулював уроки в школі ?

Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?

Почитай як працює крематорій спочатку і тоді пиши. Будеш сушити на сонці зимою до кісток а потім кістками гріти ТЕС.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:37

Решили декриминализировать воровство. Штрафовать на 3000 за воровство 3000 - это ошибка! Это значит, полное отсутствие наказания за преступление против другого человека и воруй дальше. А декриминализировать надо крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию этим вдвое. Это как раз личное дело каждого, в цивилизованном мире эти статьи давно декриминализированы, так как эти деяния не направлены против другого человека и против его воли.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:44

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати. :D
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також? :D :D

В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.

Долари(чи євро) напевно нічим не попахуть, на відміну від гривень. :D
Ви тут воюйте жінками, дітьми, а я після війни приїду подивлюсь і проінспектую як ви тут "захищали мою любиму Україну".

До чого тут діти ? Це твої фантазії
В Ізраїлі жінки чимось відрізняються від українських ?
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:47

  Shaman написав:так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу

Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".
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