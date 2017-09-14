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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36
Успіх написав: UA написав: whois2010 написав:
в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Месяц назад написал про это.
Забранили
рАсийская пропаганда
Цікаво?
Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать?
Нужен мозговой штурм.
Вариант 1
Они будут чистить картошку
Ну от чому???
Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався???
+
Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!
А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!
- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!
Ну все ж просто, як 2+2!!!
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:37
whois2010 написав: Ukrainian написав: whois2010 написав:
"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ?
Прогулював уроки в школі ?
Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?
Почитай як працює крематорій спочатку і тоді пиши. Будеш сушити на сонці зимою до кісток а потім кістками гріти ТЕС.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:37
Решили декриминализировать воровство. Штрафовать на 3000 за воровство 3000 - это ошибка! Это значит, полное отсутствие наказания за преступление против другого человека и воруй дальше. А декриминализировать надо крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию этим вдвое. Это как раз личное дело каждого, в цивилизованном мире эти статьи давно декриминализированы, так как эти деяния не направлены против другого человека и против его воли.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:44
andrijk777 написав: Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати.
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також?
В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.
Долари(чи євро) напевно нічим не попахуть, на відміну від гривень.
Ви тут воюйте жінками, дітьми, а я після війни приїду подивлюсь і проінспектую як ви тут "захищали мою любиму Україну".
До чого тут діти ? Це твої фантазії
В Ізраїлі жінки чимось відрізняються від українських ?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:47
Shaman написав:
так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу
Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".
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