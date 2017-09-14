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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:36
Успіх написав: UA написав: whois2010 написав:
в інтерв'ю повідомив, що сформовані 14 бригад, яких нічим озброїти. Цікаво
Месяц назад написал про это.
Забранили
рАсийская пропаганда
Цікаво?
Действительно, зачем мобилизовали как этих людей будут использовать?
Нужен мозговой штурм.
Вариант 1
Они будут чистить картошку
Ну от чому???
Чому тих 14 бригад не послати на заміну Успіхам, щоб фронт не сипався???
+
Чому не зміцнити фронт рожевощокими синами Будівельника?Ще раз кажу - не висмикнути робочий економічний фронт (як всіх нас 2,5роки тому) раптово і на заміну нікого не поставити... - тоді так, все рухне!
А ПОСТУПОВО/частинами/групами робити рокіровку з фронтовиками!!!
- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!
Ну все ж просто, як 2+2!!!
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:37
whois2010 написав: Ukrainian написав: whois2010 написав:
"А якщо при цьому в ТЕЦ взимку будемо спалювати пенсіонерів, то на зекономлені за газ кошти можна буде побудувати один мілліон дронів, які обіцяв громадянин зеленськиЙ і зможемо освоювати кошти пенсійного фонду, щоб посадити мілліард дерев ", додав Буданов і підморгнув лівим оком
Людина це 70% води. Як ти собі це уявляєш ?
Прогулював уроки в школі ?
Про крематорії під час другої світової не чув? Пенсів можна попередньо дегідратизувати на сонечку. Прогулював уроки в школі?
Почитай як працює крематорій спочатку і тоді пиши. Будеш сушити на сонці зимою до кісток а потім кістками гріти ТЕС.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:37
Решили декриминализировать воровство. Штрафовать на 3000 за воровство 3000 - это ошибка! Это значит, полное отсутствие наказания за преступление против другого человека и воруй дальше. А декриминализировать надо крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию этим вдвое. Это как раз личное дело каждого, в цивилизованном мире эти статьи давно декриминализированы, так как эти деяния не направлены против другого человека и против его воли.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:44
andrijk777 написав: Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Все потрібно планувати.
Ось якщо ви зібрались зачати дитину, то в 2025 її народите а в 2041 вона акурат піде на війну. Все сплановано, все ж для вашого ж блага!
Але тут ще 50 на 50, бо може бути дівчинка, хоча хто його знає що буде до 2044, може і дівчата будуть воювати.
Буданов не уточнив "всіх людей віком від 18 років", це тільки хлопчики, чи може дівчатка в перспективі також?
В Ізраїлі жінки проходять строкову службу і захищають свої домівки разом з чоловіками . Чому в Україні має бути по іншому ? Попахує сексизмом.
Долари(чи євро) напевно нічим не попахуть, на відміну від гривень.
Ви тут воюйте жінками, дітьми, а я після війни приїду подивлюсь і проінспектую як ви тут "захищали мою любиму Україну".
До чого тут діти ? Це твої фантазії
В Ізраїлі жінки чимось відрізняються від українських ?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:47
Shaman написав:
так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу
Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:48
hxbbgaf написав:
Решили декриминализировать воровство. Штрафовать на 3000 за воровство 3000 - это ошибка! Это значит, полное отсутствие наказания за преступление против другого человека и воруй дальше. А декриминализировать надо крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию этим вдвое. Это как раз личное дело каждого, в цивилизованном мире эти статьи давно декриминализированы, так как эти деяния не направлены против другого человека и против его воли.
розвантажують систему для "політічєскіх з/к" ... це вже було (с)
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:50
fler написав:
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
А якщо так?
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - відправити чоловіка Флер і її сина на фронт. Можливо тоді Флер не буде так весело і смішно, коли вона на власні очі (а не по телевізору) побачить у себе в сім'ї, як її родичі відчують на власній шкірі, "як воно" втратити цивільне життя, рідних не бачити по півроку, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо потрапляєш у рабство
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 07 сер, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:52
Shaman написав:
так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані.
як гише детройд "
на острові
у фортеці свободи" із
Чєгаварою
Черчілем
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:54
Итак, по теме ...
Полезные хомячки ...
Интересный вид, что их характеризует
1) Они никогда не пишут положительные новости. Они всегда, в информационном потоке, найдут лютый треш, а то и откровенное враньё, и принесут на форум
Они всегда раздуют факты нарушений ТЦК, они всегда точно знают, сколько стоит бронирование, сколько стоит выехать за кордон. Всегда знают суммы коррупционных действий.
2) Они никогда не напишут об успехах ЗСУ, например, о том, как недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
Если и пишут, например, о западной помощи. Всегда пишут, что помощь вот-вот закончится. А если помощь выделяется, то всегда пишут, что мало и только до конца года (любого года)
Это и про финансовую помощь и про военную помощь
3) Постоянно пишут о необходимости РПВ и о переговорах. И в любых событиях видят, вот нас уже сливают, вот нас готовят к переговорам.
Но всегда ломаются на вопросе "А на каких условиях переговоры ?"
Тут либо молчат подолгу, либо пишут общие фразы, типа, на условиях, которые обеспечат миру-мир, за всё хорошее - против всего плохого. Конкретики ноль !!
Только ДимОн"чик признал, что Украине следует признать ВСЕ условия России
Но это уже не про переговоры, а про капитуляцию
4) Слово "капитуляция" произнести боятся, прикрываются словом "переговоры"
5) А по факту, за словами о "переговорах", суть капитуляция, стоит обыкновенный страх.
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
Но прямо в этом они никогда не признаются
6) Поддерживают Трампа и почему-то считают, что он обязательно победит и прекратит войну
7) Искренне считают, что как только помрёт Путин, так война и закончится. Мол, это война Путина. Но кто-то же штурмует позиции ЗСУ и это явно не Путин лично
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:03
pesikot написав:
5) А по факту, за словами о "переговорах", суть капитуляция, стоит обыкновенный страх.
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
Но прямо в этом они никогда не признаются
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Для чого?
З якою метою?
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