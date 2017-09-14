|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:05
Успіх написав: pesikot написав:
5) А по факту, за словами о "переговорах", суть капитуляция, стоит обыкновенный страх.
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
Но прямо в этом они никогда не признаются
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Для чого?
З якою метою?
як варіант обігрівати зимою вищий сорт теплом біоректора
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35937
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:15
pesikot написав:
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
а є ще хомячок як pesikot, замутив відстрочку і дуже боїться що раптом Успіху набридне прикривати його мирне тилове життя і його майно. тому він не перестає нагадувати Успіху що жодної демобілізації, війна на Х-років, жодних компромісів, а перемовини, деескалація, поганий мир це гірше хорошої війни
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1639
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:16
sashaqbl
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну.
З:
1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав
2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався
3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася
Далі буде і багато. Бо там клініка
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:20
fler написав:
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". Вже зараз я чую що в Курську область посилаються срочніки. І мобілізувати путін може мільйон без проблем. А ми зможемо мобілізувати мільйон?
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій. Окупацію на власній шкурі відчують 0,01% москалів. В рфії без проблем проігнорують таку кількість незадоволених.
Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5393
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:24
Letusrock написав: pesikot написав:
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
а є ще хомячок як pesikot, замутив відстрочку і дуже боїться що раптом Успіху набридне прикривати його мирне тилове життя і його майно. тому він не перестає нагадувати Успіху що жодної демобілізації, війна на Х-років, жодних компромісів, а перемовини, деескалація, поганий мир це гірше хорошої війни
Та прикрутіть вже тут кнопку, нехай я плюсану!!!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6717
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:24
flyman
ціцькоцмудильники про інших думають що вони як не подібні, то ще гірше
А якщо цмудив при університеті, бо хотів рОбота (жінку?
) створити , то вважається цмудив бюджетну сіську , чи влаштовував особисте життя хоч з чимось (якщо вже не виходить з «кимось») ?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12871
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:26
andrijk777 написав: fler написав:
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". Вже зараз я чую що в Курську область посилаються срочніки. І мобілізувати путін може мільйон без проблем. А ми зможемо мобілізувати мільйон?
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій. Окупацію на власній шкурі відчують 0,01% москалів. В рфії без проблем проігнорують таку кількість незадоволених.
Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.
так може на то і розраховано, як Денік пише, що "на болотах тотальний мобілізєц і як слєдствіє пісєць"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35937
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:29
Hotab написав:
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Але щось за 2,5р так ті хом'яки і не підмінили Успіхів?!
І не збирається підміняти!
То питається накуя, от накуя їх тримати в Україні?
"Насильно милий не будеш!"©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6717
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:30
andrijk777 написав: Shaman написав:
так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу
Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".
схоже перспектива окупації Рашею взагалі не змушує...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6546
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Сер 07 сер, 2024 18:36
andrijk777 написав: fler написав:
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". Вже зараз я чую що в Курську область посилаються срочніки. І мобілізувати путін може мільйон без проблем
. А ми зможемо мобілізувати мільйон?
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій. Окупацію на власній шкурі відчують 0,01% москалів. В рфії без проблем проігнорують таку кількість незадоволених.
Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.
мобілізує він 1 мільйон. аж бігом. кажуть, що вже за 2 млн руб бажаючих помирати мало. й це вони ще в Москві мобілізацію не проводили. ось тут вони дізнаються, що думає народ про перспективу мобілізації - захоплювати Україну з дивану звісно простіше
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6546
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63421
|
|
|1493
|222776
|
|
|6076
|708548
|
|