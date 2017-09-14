RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 93779378937993809381>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:05

  Успіх написав:
  pesikot написав:5) А по факту, за словами о "переговорах", суть капитуляция, стоит обыкновенный страх.
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине

Но прямо в этом они никогда не признаются
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Для чого?
З якою метою?

як варіант обігрівати зимою вищий сорт теплом біоректора
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35937
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине

а є ще хомячок як pesikot, замутив відстрочку і дуже боїться що раптом Успіху набридне прикривати його мирне тилове життя і його майно. тому він не перестає нагадувати Успіху що жодної демобілізації, війна на Х-років, жодних компромісів, а перемовини, деескалація, поганий мир це гірше хорошої війни
Letusrock
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:16

sashaqbl


Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?


Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну.
З:
1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав
2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався
3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася

Далі буде і багато. Бо там клініка


Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?


Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Hotab
 
Повідомлень: 12871
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:20

  fler написав:Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.

З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". Вже зараз я чую що в Курську область посилаються срочніки. І мобілізувати путін може мільйон без проблем. А ми зможемо мобілізувати мільйон?
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій. Окупацію на власній шкурі відчують 0,01% москалів. В рфії без проблем проігнорують таку кількість незадоволених.

Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5393
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:24

І це - факт!

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине

а є ще хомячок як pesikot, замутив відстрочку і дуже боїться що раптом Успіху набридне прикривати його мирне тилове життя і його майно. тому він не перестає нагадувати Успіху що жодної демобілізації, війна на Х-років, жодних компромісів, а перемовини, деескалація, поганий мир це гірше хорошої війни

Та прикрутіть вже тут кнопку, нехай я плюсану!!!👍 :D :D :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:24

flyman

ціцькоцмудильники про інших думають що вони як не подібні, то ще гірше


А якщо цмудив при університеті, бо хотів рОбота (жінку? :lol: ) створити , то вважається цмудив бюджетну сіську , чи влаштовував особисте життя хоч з чимось (якщо вже не виходить з «кимось») ? :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 12871
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:26

  andrijk777 написав:
  fler написав:Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.

З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". Вже зараз я чую що в Курську область посилаються срочніки. І мобілізувати путін може мільйон без проблем. А ми зможемо мобілізувати мільйон?
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій. Окупацію на власній шкурі відчують 0,01% москалів. В рфії без проблем проігнорують таку кількість незадоволених.

Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.

так може на то і розраховано, як Денік пише, що "на болотах тотальний мобілізєц і як слєдствіє пісєць"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35937
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:29

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Але щось за 2,5р так ті хом'яки і не підмінили Успіхів?!
І не збирається підміняти!

То питається накуя, от накуя їх тримати в Україні?

"Насильно милий не будеш!"©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:30

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу

Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".

схоже перспектива окупації Рашею взагалі не змушує...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6546
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 18:36

  andrijk777 написав:
  fler написав:Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.

З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". Вже зараз я чую що в Курську область посилаються срочніки. І мобілізувати путін може мільйон без проблем. А ми зможемо мобілізувати мільйон?
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій. Окупацію на власній шкурі відчують 0,01% москалів. В рфії без проблем проігнорують таку кількість незадоволених.

Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.

мобілізує він 1 мільйон. аж бігом. кажуть, що вже за 2 млн руб бажаючих помирати мало. й це вони ще в Москві мобілізацію не проводили. ось тут вони дізнаються, що думає народ про перспективу мобілізації - захоплювати Україну з дивану звісно простіше :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6546
З нами з: 29.09.19
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 93779378937993809381>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, vitaliiangel, холява, Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.