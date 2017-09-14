Додано: Сер 07 сер, 2024 18:53

andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав: Я хочу те саме.

Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом". Я хочу те саме.Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".

схоже перспектива окупації Рашею взагалі не змушує... схоже перспектива окупації Рашею взагалі не змушує...

Так ти і пропонуєш "перспективу окупації Рашею". "Вічна війна" означає що в кінці кінців одна сторона не витримає і зламається. Моя думка що першою зламається саме Україна по банальним причинам - значно менше населення(х4) і дуже менша економіка(х14). Так ти і пропонуєш "перспективу окупації Рашею". "Вічна війна" означає що в кінці кінців одна сторона не витримає і зламається. Моя думка що першою зламається саме Україна по банальним причинам - значно менше населення(х4) і дуже менша економіка(х14).

брехнябо якщо ти знімеш рожеві окуляри, що на Раші все добре, то побачиш, що при розміні 1 на 4-5-6 кількість населення вже не так грає. а вони у своїх м'ясних штурмах я гадаю й 10 мають. такий жорсткий розрахунок війни.й економіка в нас менша, але ми воюємо не на свої кошти, а за рахунок країн, де економіка Раші - скільки відсотків? й як бачимо воюють вони радянським брухтом - ні танки, ні літаки вони виробляти в промислових масштабах не можуть. ракети "з колес" роблять. снаряди де беруть? отож. й частини вони звідки знімають - з Далекого Сходу. й вже з кордону з Фінляндією. гадаю адекватні військові хапаються за голову - ніхто так не робить.Раша вже програла, просто ніхто не наважується наверху це сказати. а може навпаки, вважають, що країною у військовому стані легше керувати.