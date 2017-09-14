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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:38
Успіх написав: Hotab написав:
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Але щось за 2,5р так ті хом'яки і не підмінили Успіхів?!
І не збирається підміняти
!
То питається накуя, от накуя їх тримати в Україні?
"Насильно милий не будеш!"©
так його питати не будуть. а хом'ячки відчувають, що скрип чоботів все ближче
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Shaman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:39
UA написав:
На войне все друг у друга спрашивают точный возраст перед тем как убить.
есличё то вам лучше записывать, паркинсон ёпть...
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:44
pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:45
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
так, я хочу, щоб мої діти жили в європейській країні, а не в якомусь північному бантустані. а в Раші найближчі 30-40 років нормального суспільства не буде. ми ще побачимо початок цього розвалу
Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".
схоже перспектива окупації Рашею взагалі не змушує...
Так ти і пропонуєш "перспективу окупації Рашею". "Вічна війна" означає що в кінці кінців одна сторона не витримає і зламається. Моя думка що першою зламається саме Україна по банальним причинам - значно менше населення(х4) і на порядок менша економіка(х14).
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:49
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
Так і не приховують, що вона з того часу стояла на відновленні на судноремонтному заводі. І ось тільки вийшла на випробування, отримала знов. Якщо піднімуть і схочуть відновити, отже буде «знищено» втретє.
З технікою так часто, танки по 3 рази «знищують».))
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:49
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
в доку на суші не рахується
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:52
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
дійсно, все так і було ... але є одне але ))
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою[1]. В подальшому здійснювався його ремонт та випробування в акваторії Севастопольської гавані. В ніч на 2 серпня 2024 року човен був повторно уражений, в результаті чого затонув на місці[2].
Полуправда - гірша за брехню
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:53
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Я хочу те саме.
Але те що пропонуєш ти і наш вельмишановний президент Зеленський, Подоляк та інші змушують мене дивитись в сторону "треба валити з України любим способом".
схоже перспектива окупації Рашею взагалі не змушує...
Так ти і пропонуєш "перспективу окупації Рашею". "Вічна війна" означає що в кінці кінців одна сторона не витримає і зламається. Моя думка що першою зламається саме Україна по банальним причинам - значно менше населення(х4) і дуже менша економіка(х14).
брехня
бо якщо ти знімеш рожеві окуляри, що на Раші все добре, то побачиш, що при розміні 1 на 4-5-6 кількість населення вже не так грає. а вони у своїх м'ясних штурмах я гадаю й 10 мають. такий жорсткий розрахунок війни.
й економіка в нас менша, але ми воюємо не на свої кошти, а за рахунок країн, де економіка Раші - скільки відсотків? й як бачимо воюють вони радянським брухтом - ні танки, ні літаки вони виробляти в промислових масштабах не можуть. ракети "з колес" роблять. снаряди де беруть? отож. й частини вони звідки знімають - з Далекого Сходу. й вже з кордону з Фінляндією. гадаю адекватні військові хапаються за голову - ніхто так не робить.
Раша вже програла, просто ніхто не наважується наверху це сказати. а може навпаки, вважають, що країною у військовому стані легше керувати.
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Shaman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:55
Успіх написав:
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
Успіх тебе вже всі списали (крім мене звичайно
)
Напиши, не хочу ризикувати життям, копати під обстрілом.
Диванні патріоти тобі накатають по десять постів що ти винен, а в них відстрочка.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:59
Shaman написав:
мобілізує він 1 мільйон. аж бігом. кажуть, що вже за 2 млн руб бажаючих помирати мало. й це вони ще в Москві мобілізацію не проводили. ось тут вони дізнаються, що думає народ про перспективу мобілізації
- захоплювати Україну з дивану звісно простіше
Хтось в рф звертає увагу на думки народу?
Хтось в Україні думає про народ коли проводить бусифікацію?
У них навіть повноцінної мобілізації не було. Повноцінною мобілізацією вони легко наберуть мільйон. А використовуючи українське ноу-хау "бусифікацію" і 3 мільйони мобілізують.
Надоїло тобі щось доказувати. Ти живеш в віртуальному світі де РФ ось-ось загнеться, а в України все зашибісь. Або маєш якийсь інтерес так думати.
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andrijk777
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