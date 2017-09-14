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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:09
Letusrock написав: flyman написав:
як всіх, то всіх без винятку до останнього
там обмовка була, не всіх людей а всіх "гречкосіїв нижче середньої ланки".
Воювати будуть "не только лиш все"
Суперечки зайві.
Все буде відбуватися згідно вказівки громадянина Zе про поділ суспільства на сорти.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:14
Успіх написав:
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
птамуш надоело одно и тоже зарыбугроши.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:14
andrijk777 написав:
Хтось в рф звертає увагу на думки народу?
Хтось в Україні думає про народ коли проводить бусифікацію?
У них навіть повноцінної мобілізації не було. Повноцінною мобілізацією вони легко наберуть мільйон. А використовуючи українське ноу-хау "бусифікацію" і 3 мільйони мобілізують.
Надоїло тобі щось доказувати. Ти живеш в віртуальному світі де РФ ось-ось загнеться, а в України все зашибісь. Або маєш якийсь інтерес так думати.
Хуйло потвора, але він не ідіот.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:17
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 07 сер, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:19
andrijk777 написав: fler написав:
Нарешті вдалося зробити те, що треба було зробити вже давно - перенести війну на ворожу територію. Можливо тоді їх народу не буде так весело і смішно, коли вони на власні очі (а не по телевізору) побачать у себе в кацапії Бучу, Бахмут, Авдіївку й Маріуполь - хоч на території Курської області, Бєлгородської або іншої та відчують на власній шкірі, "як воно" втратити житло, рідних, роботу й опинитися хз де без можливості повернутися у рідний край, бо цей населений пункт стертий з обличчя землі.
З точки зору емоцій все це вірно.
Але з точки зору воєнної стратегії - "перенести війну на ворожу територію" в таких об'ємах - не вірний крок. Тому що путін може провести повноцінну мобілізацію з гаслом "защитим Родину". ..
Тому я вважаю(надіюсь) що в керівництві України сидять розумні люди і це все-таки не "перенести війну на ворожу територію" а превентивний удар, як було озвучено вище.
"Какаяразница"(с)! До вас не доходить проста річ? Тисячі кацапів у переляку полишили свої помешкання і побігли "куди очі дивляться". Тепер ще десятки тисяч замисляться - чи точно "СВО" йде за планом і що це за план такий? Міграція та еміграція на кацапії прискориться (особливо у прикордонних областях), як наслідок, буде зростати нестабільність і посиляться існуючі проблеми. Я не кажу, що у прикордонних областях рф економіці настане гаплик, це й так зрозуміло з досвіду наших лнр та днр. Важливо, що ті регіони одразу перетворяться на дотаційні, тобто потребуватимуть багато грошей на забезпечення існування людей, що там лишилися, а до бюджету майже нічого не даватимуть, оскільки бізнес піде звідти.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:20
pesikot написав:
Итак, по теме ...
Полезные хомячки ...
Интересный вид, что их характеризует1)
Они никогда не пишут положительные новости. Они всегда, в информационном потоке, найдут лютый треш, а то и откровенное враньё, и принесут на форум
Они всегда раздуют факты нарушений ТЦК, они всегда точно знают, сколько стоит бронирование, сколько стоит выехать за кордон. Всегда знают суммы коррупционных действий.2)
Они никогда не напишут об успехах ЗСУ, например, о том, как недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
Если и пишут, например, о западной помощи. Всегда пишут, что помощь вот-вот закончится. А если помощь выделяется, то всегда пишут, что мало и только до конца года (любого года)
Это и про финансовую помощь и про военную помощь3)
Постоянно пишут о необходимости РПВ и о переговорах. И в любых событиях видят, вот нас уже сливают, вот нас готовят к переговорам.
Но всегда ломаются на вопросе "А на каких условиях переговоры ?"
Тут либо молчат подолгу, либо пишут общие фразы, типа, на условиях, которые обеспечат миру-мир, за всё хорошее - против всего плохого. Конкретики ноль !!
Только ДимОн"чик признал, что Украине следует признать ВСЕ условия России
Но это уже не про переговоры, а про капитуляцию4)
Слово "капитуляция" произнести боятся, прикрываются словом "переговоры"5)
А по факту, за словами о "переговорах", суть капитуляция, стоит обыкновенный страх.
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
Но прямо в этом они никогда не признаются6)
Поддерживают Трампа и почему-то считают, что он обязательно победит и прекратит войну7)
Искренне считают, что как только помрёт Путин, так война и закончится. Мол, это война Путина. Но кто-то же штурмует позиции ЗСУ и это явно не Путин лично
Тут ты прав.
Безразличие, это крайняя форма отвращения.
Откройте границы и ипись оно всё в...
А теперь напиши почему ещё полгода назад было по иному.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:21
[/quote] - умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!
Ну все ж просто, як 2+2!!![/b][/quote]
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
[/quote]
Тому що всі знають твій рівень розумового розвитку і не хочуть даремно витрачати час на кшталт пояснювати свині як влаштований всесвіт. От навіщо? Ти вважаєш що весь такий бусольно носимо крутий прийдеш на моє місце і почнеш програмувати роутери на самі дальнобійні частоти яких потребує ЗСУ? Точно? Чи будеш виробляити круті і надійні УПСи для цих роутерів? Твій базарний рівень розумового розвитку навіть і близько збагнути це не може, тому ти тут фантазуєш про свою спроможність замінити того ж Василя - перехрестись три рази і скажи : свят свят свят
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:25
UA написав:
Безразличие, это крайняя форма отвращения.
поспорю. Отвращение это хоть какие то эмоции, а безразличие (в науке апатия и абулия) - их полное отсутствие
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vitaliiangel
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