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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:44
pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:49
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
Так і не приховують, що вона з того часу стояла на відновленні на судноремонтному заводі. І ось тільки вийшла на випробування, отримала знов. Якщо піднімуть і схочуть відновити, отже буде «знищено» втретє.
З технікою так часто, танки по 3 рази «знищують».))
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:52
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
для телемарафона "сайдьот"...
треба ще в наступному році цю лодку третій раз знищити, все одно пам'ять багато в кого дуже коротка.
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою
дійсно, все так і було ... але є одне але ))
Уражений 13 вересня 2023 року крилатими ракетами Storm Shadow внаслідок українського удару по Севморзаводу. «Ростов-на-Дону» став першим російським підводним човном, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою[1]. В подальшому здійснювався його ремонт та випробування в акваторії Севастопольської гавані. В ніч на 2 серпня 2024 року човен був повторно уражений, в результаті чого затонув на місці[2].
Полуправда - гірша за брехню
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Додано: Сер 07 сер, 2024 18:53
andrijk777
брехня
бо якщо ти знімеш рожеві окуляри, що на Раші все добре, то побачиш, що при розміні 1 на 4-5-6 кількість населення вже не так грає. а вони у своїх м'ясних штурмах я гадаю й 10 мають. такий жорсткий розрахунок війни.
й економіка в нас менша, але ми воюємо не на свої кошти, а за рахунок країн, де економіка Раші - скільки відсотків? й як бачимо воюють вони радянським брухтом - ні танки, ні літаки вони виробляти в промислових масштабах не можуть. ракети "з колес" роблять. снаряди де беруть? отож. й частини вони звідки знімають - з Далекого Сходу. й вже з кордону з Фінляндією. гадаю адекватні військові хапаються за голову - ніхто так не робить.
Раша вже програла, просто ніхто не наважується наверху це сказати. а може навпаки, вважають, що країною у військовому стані легше керувати.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:17
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:19
andrijk777
"Какаяразница"(с)! До вас не доходить проста річ? Тисячі кацапів у переляку полишили свої помешкання і побігли "куди очі дивляться". Тепер ще десятки тисяч замисляться - чи точно "СВО" йде за планом і що це за план такий? Міграція та еміграція на кацапії прискориться (особливо у прикордонних областях), як наслідок, буде зростати нестабільність і посиляться існуючі проблеми. Я не кажу, що у прикордонних областях рф економіці настане гаплик, це й так зрозуміло з досвіду наших лнр та днр. Важливо, що ті регіони одразу перетворяться на дотаційні, тобто потребуватимуть багато грошей на забезпечення існування людей, що там лишилися, а до бюджету майже нічого не даватимуть, оскільки бізнес піде звідти.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:20
pesikot написав:
Итак, по теме ...
Полезные хомячки ...
Интересный вид, что их характеризует1)
Они никогда не пишут положительные новости. Они всегда, в информационном потоке, найдут лютый треш, а то и откровенное враньё, и принесут на форум
Они всегда раздуют факты нарушений ТЦК, они всегда точно знают, сколько стоит бронирование, сколько стоит выехать за кордон. Всегда знают суммы коррупционных действий.2)
Они никогда не напишут об успехах ЗСУ, например, о том, как недавно была потоплена подводная лодка в Севастополе
Если и пишут, например, о западной помощи. Всегда пишут, что помощь вот-вот закончится. А если помощь выделяется, то всегда пишут, что мало и только до конца года (любого года)
Это и про финансовую помощь и про военную помощь3)
Постоянно пишут о необходимости РПВ и о переговорах. И в любых событиях видят, вот нас уже сливают, вот нас готовят к переговорам.
Но всегда ломаются на вопросе "А на каких условиях переговоры ?"
Тут либо молчат подолгу, либо пишут общие фразы, типа, на условиях, которые обеспечат миру-мир, за всё хорошее - против всего плохого. Конкретики ноль !!
Только ДимОн"чик признал, что Украине следует признать ВСЕ условия России
Но это уже не про переговоры, а про капитуляцию4)
Слово "капитуляция" произнести боятся, прикрываются словом "переговоры"5)
А по факту, за словами о "переговорах", суть капитуляция, стоит обыкновенный страх.
Давайте РПВ на любых условиях, откройте границы, чтобы полезный хомячок успел сбежать в Европу и ему потом насрать, что будет с остальными в Украине
Но прямо в этом они никогда не признаются6)
Поддерживают Трампа и почему-то считают, что он обязательно победит и прекратит войну7)
Искренне считают, что как только помрёт Путин, так война и закончится. Мол, это война Путина. Но кто-то же штурмует позиции ЗСУ и это явно не Путин лично
Тут ты прав.
Безразличие, это крайняя форма отвращения.
Откройте границы и ипись оно всё в...
А теперь напиши почему ещё полгода назад было по иному.
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UA
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:25
UA написав:
Безразличие, это крайняя форма отвращения.
поспорю. Отвращение это хоть какие то эмоции, а безразличие (в науке апатия и абулия) - их полное отсутствие
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:28
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 07 сер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:34
pesikot написав:
Полуправда - гірша за брехню
так, але пересічним заходить.
навіть тобі прийшлось гуглить шоб зрозуміти що це "повторка".
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