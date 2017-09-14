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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35
vitaliiangel написав:
а от путина они разьяснений не требуют?
Виталий, не ссыте, Украинский Генштаб не берет трубку на запрос американского издания Bloomberg... Кирби просто тоже не дозвонился, а Астра додумала... Как дозвонится, озвучит Астре свою точную позицию. Надо ж разобраться, а пока вообще непонятно что происходит!
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:41
Якщо тільки по фактам, то можна сказати: факт - контрнаступ стався.
Навіть не дивлячись на ситуацію на покровському та торецькому напрямках, а також Вовчанськом, контрнаступ стався.
Тепер лише одне -- переможців осуджувати не будуть. Тому тільки результат визначить оцінки.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:47
Успіх написав:
Ну все ж просто, як 2+2!!![/b]
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
[/quote]
Коли вам не відповідають , це не значить що з вами погодились .
Напевно ніхто не бажає встряти у нескінченний діалог .
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:47
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:50
sergey_stasyuk555 написав: buratinyo написав:
И снова газ... С каждым днем уверенность в том, что война идет изза газа только укрепляется.
російський газ нафіг нікому не треба в таких кількостях як до 2022.
після того як рашка тупо спалювала газ, зараз просто законсервували купу скважин.
і відкривати їх заново можливо ніколи вже не будуть
, бо нема кому продати той газ.
Ага, путину это скажите. что газ природный никого не интересует.
Откуда мнение о консервации кучи скважин в росии? Тут за соседкой не уследишь, а вы уверенно утверждаете то, что знать может только Миллер, но он этой информацией не поделится ни с кем.
С газом связаны большие деньги, которые всегда интересуют кого-то. Но если быть точным, то в нашем случае интересуют гигантские суммы денег, связанные с поставками природного газа на экспорт через/в Украину и недополученные акционерами Газпрома, не смотря на приложенные огромнейшие усилия, часто мало законные. Усилия такие не заметить невозможно каждому, но понять масштабные события в Украине и их взаимосвязь с газом не каждый сможет в Украине, так как продолжается это все аж с 1992 года.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:01
buratinyo написав:
Ага, путину это скажите. что газ природный никого не интересует.
Откуда мнение о консервации кучи скважин в росии? Тут за соседкой не уследишь, а вы уверенно утверждаете то, что знать может только Миллер, но он этой информацией не поделится ни с кем.
Согласно презентации Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил 99,6 млрд куб. м. Две недели назад в статье Новака в журнале "Энергетическая политика" (ЭП) приводилась цифра 91,4 млрд куб. м. Уточненный показатель превзошел оценку среднесрочного макропрогноза РФ - 97 млрд куб. м.
В 2021 году экспорт российского газа по трубе составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году - 142,1 млрд куб. м. Новак отметил, что наибольшее снижение экспортных поставок пришлось на 2022 год в связи с диверсией на газопроводе "Северный поток", а 2023 год стал годом стабилизации показателей газовой отрасли.
поділюсь з вами замість міллера ))
падіння експорту більш ніж 50%.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:04
vitaliiangel написав: UA написав:
Безразличие, это крайняя форма отвращения.
поспорю. Отвращение это хоть какие то эмоции, а безразличие (в науке апатия и абулия) - их полное отсутствие
"Бійся байдужих! Це з їхньої мовчазної згоди відбувається все зло на землі!"
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:06
UA написав: Hotab написав:
Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють.
Работающие люди более исполнительны.
Поставь тебя Hotab копать окопы, ты ж заи_ешь всех рапортами, жалобами...
Спина болит... хер слишком длинный лопате мешает
толи дело УА, будет махать вместе с паркинсоном лопатой от рассвета и до заката)))
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:07
detroytred написав:
Якщо тільки по фактам, то можна сказати: факт - контрнаступ стався.
Навіть не дивлячись на ситуацію на покровському та торецькому напрямках, а також Вовчанськом, контрнаступ стався.
Тепер лише одне -- переможців осуджувати не будуть. Тому тільки результат визначить оцінки.
на місці ГШ який не бере слухавку можна було прокоментувати, що в коли в одному місці натискати, то в іншому буде випирати
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