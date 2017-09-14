RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9377937893799380>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35

  vitaliiangel написав:а от путина они разьяснений не требуют?

Виталий, не ссыте, Украинский Генштаб не берет трубку на запрос американского издания Bloomberg... Кирби просто тоже не дозвонился, а Астра додумала... Как дозвонится, озвучит Астре свою точную позицию. Надо ж разобраться, а пока вообще непонятно что происходит!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:41

Якщо тільки по фактам, то можна сказати: факт - контрнаступ стався.
Навіть не дивлячись на ситуацію на покровському та торецькому напрямках, а також Вовчанськом, контрнаступ стався.

Тепер лише одне -- переможців осуджувати не будуть. Тому тільки результат визначить оцінки.
detroytred
 
Повідомлень: 29809
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:47

  Успіх написав:
Ну все ж просто, як 2+2!!![/b]

Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь? :D[/quote]

Коли вам не відповідають , це не значить що з вами погодились .

Напевно ніхто не бажає встряти у нескінченний діалог .
холява
2
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4123 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:47

Schmit
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:50

  sergey_stasyuk555 написав:
  buratinyo написав:И снова газ... С каждым днем уверенность в том, что война идет изза газа только укрепляется.

російський газ нафіг нікому не треба в таких кількостях як до 2022.
після того як рашка тупо спалювала газ, зараз просто законсервували купу скважин.
і відкривати їх заново можливо ніколи вже не будуть, бо нема кому продати той газ.

Ага, путину это скажите. что газ природный никого не интересует. :mrgreen:

Откуда мнение о консервации кучи скважин в росии? Тут за соседкой не уследишь, а вы уверенно утверждаете то, что знать может только Миллер, но он этой информацией не поделится ни с кем.

С газом связаны большие деньги, которые всегда интересуют кого-то. Но если быть точным, то в нашем случае интересуют гигантские суммы денег, связанные с поставками природного газа на экспорт через/в Украину и недополученные акционерами Газпрома, не смотря на приложенные огромнейшие усилия, часто мало законные. Усилия такие не заметить невозможно каждому, но понять масштабные события в Украине и их взаимосвязь с газом не каждый сможет в Украине, так как продолжается это все аж с 1992 года.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 20:01

  buratinyo написав:Ага, путину это скажите. что газ природный никого не интересует. :mrgreen:
Откуда мнение о консервации кучи скважин в росии? Тут за соседкой не уследишь, а вы уверенно утверждаете то, что знать может только Миллер, но он этой информацией не поделится ни с кем.


Согласно презентации Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил 99,6 млрд куб. м. Две недели назад в статье Новака в журнале "Энергетическая политика" (ЭП) приводилась цифра 91,4 млрд куб. м. Уточненный показатель превзошел оценку среднесрочного макропрогноза РФ - 97 млрд куб. м.

В 2021 году экспорт российского газа по трубе составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году - 142,1 млрд куб. м. Новак отметил, что наибольшее снижение экспортных поставок пришлось на 2022 год в связи с диверсией на газопроводе "Северный поток", а 2023 год стал годом стабилизации показателей газовой отрасли.

поділюсь з вами замість міллера ))
падіння експорту більш ніж 50%.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 21.05.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 20:04

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Безразличие, это крайняя форма отвращения.
поспорю. Отвращение это хоть какие то эмоции, а безразличие (в науке апатия и абулия) - их полное отсутствие


"Бійся байдужих! Це з їхньої мовчазної згоди відбувається все зло на землі!"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 20:06

  UA написав:
  Hotab написав:Хтось тут з присутніх не розуміє, що працюючих треба чіпати в останню чергу? Всі розуміють.

Работающие люди более исполнительны.
Поставь тебя Hotab копать окопы, ты ж заи_ешь всех рапортами, жалобами...
Спина болит... хер слишком длинный лопате мешает :mrgreen:

толи дело УА, будет махать вместе с паркинсоном лопатой от рассвета и до заката)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13780
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 20:07

  detroytred написав:Якщо тільки по фактам, то можна сказати: факт - контрнаступ стався.
Навіть не дивлячись на ситуацію на покровському та торецькому напрямках, а також Вовчанськом, контрнаступ стався.

Тепер лише одне -- переможців осуджувати не будуть. Тому тільки результат визначить оцінки.

на місці ГШ який не бере слухавку можна було прокоментувати, що в коли в одному місці натискати, то в іншому буде випирати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 20:07

  Schmit написав:

Сильный аналитик, спасибо. Всё по полочкам.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9377937893799380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.