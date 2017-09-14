Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну. З: 1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав 2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався 3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася
Далі буде і багато. Бо там клініка
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Щось мені підказує, що першим снаряди будете мити ви і "іже з вами" - підбурювачі і оптимісти, розпорядителі чужої долі. Це ваш святий обов'язок. Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки. Пердячою парою, уперед с піснею показувати приклад
Вас тут навіть банять періодично за підбурювання провокації
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 07 сер, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Цікава новина: https://vikna.if.ua/news/category/all/2024/08/06/155922/view Адвокат виявляєтсья видавав багато брехні, що начебто нещасного студента затримало ТЦК. І по даним мобільних операторів він не був на Кривопільському перевалі. Тепер адвокат городить якусь маячню про начебто викрадення невідомими особами. Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Тобі мало викрадень чи що? Чи ти знайшов фейковий сайт з однієї історії і вимахуєш ним для витребування якоїсь честі? Чи це змінить смерті і викрадення в тцк Сюр якийсь.
andrijk777 написав:Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій.
Трохи не згоден. Думаю, що захоплення і утримання хоча б невеличкої, але ворожої території зробить великий зсув у мозгу пересічного росіянина. Підходи або відходи російскої армії на українській землі -- це для них шоу. Захопили щось - добре, відійшли - то значить "жест доброї волі" і "відхід на більш вигідні позиції". Всім байдуже. А от коли захоплена частина вже Росії, та ще й, дай Бог, із безуспішними спробами росіян відбити їх назад, то це аж ніяк не "жесто доброї волі", це підрив самих засад їхньої загарбницької війни.
Але не беруся передбачити, до чого це може призвести, бо варіанти можливі від "зневіри" і тихого саботажу з боку населення (про активну протидію владі там, звісно, не йдеться), але й можливий варіант із "вставай, страна огромная". Сподіваюся, що архітектори цього дійства мають більше інформації і можливості прорахувати наслідки.
The_Rebel написав:Хороший диванний експерт, як і більшість тут
Вы вот это вот бросьте. Там всё понятно Суджи связано с Киевом. Будет дед палить ночью по Киеву, Суджи не взят. Не будет - Суджи взят ночью. И главное, Шмидт, как настоящий интриган держит ребус Суджи-... до последнего. А я обожаю ребусы! ) Завтра я подписалась на блогера, переживу ночь - узнаю, не переживу - не узнаю )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 07 сер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну. З: 1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав 2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався 3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася
Далі буде і багато. Бо там клініка
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Щось мені підказує, що першим снаряди будете мити ви і "іже з вами" - підбурювачі і оптимісти, розпорядителі чужої долі. Це ваш святий обов'язок. Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки. Пердячою парою, уперед с піснею показувати приклад
Вас тут навіть банять періодично за підбурювання провокації
1. Що саме вам підказує, що буде так? 2. В чому «розпоряджувач чужої долі»? Кого відправив куди? 3. Коли ви відповісте на поставлені питання? Напад росії і білорусі на Україну
Чи ви лише пукати в муку вмієте?
Це ваш святий обов'язок.
Що саме мій святий обовʼязок, чому їх у мене більше ніж у вас, і коли ви почнете виконувати свій обовʼязок?
Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки