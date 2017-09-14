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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:59
andrijk777 написав:
Окрім того ми захопили 150 км2, а вони 100000 кв2. То на чиїй територій йде війна? На 99,99% на нашій.
Трохи не згоден. Думаю, що захоплення і утримання хоча б невеличкої, але ворожої території зробить великий зсув у мозгу пересічного росіянина. Підходи або відходи російскої армії на українській землі -- це для них шоу. Захопили щось - добре, відійшли - то значить "жест доброї волі" і "відхід на більш вигідні позиції". Всім байдуже. А от коли захоплена частина вже Росії, та ще й, дай Бог, із безуспішними спробами росіян відбити їх назад, то це аж ніяк не "жесто доброї волі", це підрив самих засад їхньої загарбницької війни.
Але не беруся передбачити, до чого це може призвести, бо варіанти можливі від "зневіри" і тихого саботажу з боку населення (про активну протидію владі там, звісно, не йдеться), але й можливий варіант із "вставай, страна огромная". Сподіваюся, що архітектори цього дійства мають більше інформації і можливості прорахувати наслідки.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 20:59
The_Rebel написав:
Хороший диванний експерт, як і більшість тут
Вы вот это вот бросьте. Там всё понятно Суджи связано с Киевом. Будет дед палить ночью по Киеву, Суджи не взят. Не будет - Суджи взят ночью. И главное, Шмидт, как настоящий интриган держит ребус Суджи-... до последнего. А я обожаю ребусы! ) Завтра я подписалась на блогера, переживу ночь - узнаю, не переживу - не узнаю )))
Востаннє редагувалось stm
в Сер 07 сер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:00
Бетон написав: Hotab написав:sashaqbl
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну.
З:
1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав
2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався
3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася
Далі буде і багато. Бо там клініка
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Щось мені підказує, що першим снаряди будете мити ви і "іже з вами" - підбурювачі і оптимісти, розпорядителі чужої долі. Це ваш святий обов'язок. Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки. Пердячою парою, уперед с піснею показувати приклад
Вас тут навіть банять періодично за підбурювання провокації
1. Що саме вам підказує, що буде так?
2. В чому «розпоряджувач чужої долі»? Кого відправив куди?
3. Коли ви відповісте на поставлені питання? Напад росії і білорусі на Україну
Чи ви лише пукати в муку вмієте?
Це ваш святий обов'язок.
Що саме мій святий обовʼязок, чому їх у мене більше ніж у вас, і коли ви почнете виконувати свій обовʼязок?
Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки
На які «бумажки» мені не треба сподіватись ?
Тільки не тікайте трусливо, треба відповідати,
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:08
Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера. Бо що як Росія у своїй безумній манері, почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту, бо той самий бюргер цього разу і не скаже, що не мали такого права?
А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:11
Василь-Рівне написав:
- умовного Івана-ларочника висмикнули з його ларька, а на його місце з фронту прийшов і став умовний Василь!
- умовного плиточника/електрика/сантехніка Богдана висмикнули з його роботи і дали на фронт, а з фронту звільнили і дали на місце того Богдана умовного Олега!
Ну все ж просто, як 2+2!!![/b]
Чому ніхто не заперечив це?☝️
Всі з цим погоджуєтесь?
Тому що всі знають твій рівень розумового розвитку і не хочуть даремно витрачати час на кшталт пояснювати свині як влаштований всесвіт. От навіщо? Ти вважаєш що весь такий бусольно носимо крутий прийдеш на моє місце і почнеш програмувати роутери на самі дальнобійні частоти яких потребує ЗСУ? Точно? Чи будеш виробляити круті і надійні УПСи для цих роутерів? Твій базарний рівень розумового розвитку навіть і близько збагнути це не може, тому ти тут фантазуєш про свою спроможність замінити того ж Василя - перехрестись три рази і скажи : свят свят свят
Є-банько, чому ти такий тупий?
Я ж пояснив на пальцях - але до тебе, довбня - не доходить!
Спробую ще простіше:
В ЗСУ є як плиточники/електрики/сантехніки, пекарі, так і ай-тішніки, електронщики, зам-деректори фабрик і т.п.
Тож буде "кесареві кесареве, а Богові - боже"©
І якщо умовний Успіх піде нехай, навіть, на охоронця атб, то деякі побратими Успіха підуть на місця ай-тішніків, електроншиків, зам-деректорів фабрик
Нема незАмінних!©
Є покищо є тільки незмінні!(в ЗСУ)
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:25
M-Audio написав:
Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера. Бо що як Росія у своїй безумній манері, почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту, бо той самий бюргер цього разу і не скаже, що не мали такого права?
А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.
піар акція чергового перформансу, відволікання уваги від інших проблем, ніч простояти та день протриматися
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 07 сер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:26
Hotab написав: Бетон написав:sashaqbl
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну.
З:
1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав
2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався
3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася
Далі буде і багато. Бо там клініка
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Щось мені підказує, що першим снаряди будете мити ви і "іже з вами" - підбурювачі і оптимісти, розпорядителі чужої долі. Це ваш святий обов'язок. Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки. Пердячою парою, уперед с піснею показувати приклад
Вас тут навіть банять періодично за підбурювання провокації
1. Що саме вам підказує, що буде так?
2. В чому «розпоряджувач чужої долі»? Кого відправив куди?
3. Коли ви відповісте на поставлені питання? Напад росії і білорусі на Україну
Чи ви лише пукати в муку вмієте?
Це ваш святий обов'язок.
Що саме мій святий обовʼязок, чому їх у мене більше ніж у вас, і коли ви почнете виконувати свій обовʼязок?
Я б на вашому місці не надто сподівався на бумажки
На які «бумажки» мені не треба сподіватись ?
Тільки не тікайте трусливо, треба відповідати,
На ті бумажки, якими тут прикриваються як привід не йти. Типу хтось змусив ці бумажки робити, бо вибору нема і хтось забороняє йти по своїй волі.
Чи ви, коли ганяєте туди-сюди за кордон показуєте хвіст, замість документів? Бо всі тцк і прикордонники такі милашки
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:27
stm написав:
Будет дед палить ночью по Киеву, Суджи не взят. Не будет - Суджи взят ночью.
Понять бы ещё, как связь. Особенно если учесть, что ракетные удары планируются не в течение ночи.
Хотя...
Может чуть-чуть подкорректировать так: если ночью будет какой-то совсем бестолковый ракетный обстрел Киева, то можно говорить о поведении под влиянием бессильной злобы.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:29
M-Audio написав:
Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера. Бо що як Росія у своїй безумній манері, почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту,
бо той самий бюргер цього разу і не скаже, що не мали такого права?
А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.
Интересно, а чем отличается открыто и без предупреждения, как сейчас атакует...? Бюргер сейчас "ай, это ж закрыто атаковали Охмадет, не страшно, вот если бы открыто!"
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Додано: Сер 07 сер, 2024 21:30
M-Audio написав: stm написав:
Будет дед палить ночью по Киеву, Суджи не взят. Не будет - Суджи взят ночью.
Понять бы ещё, как связь. Особенно если учесть, что ракетные удары планируются не в течение ночи.
Хотя...
Может чуть-чуть подкорректировать так: если ночью будет какой-то совсем бестолковый ракетный обстрел Киева, то можно говорить о поведении под влиянием бессильной злобы.
Я так розумію стелитись дітям відразу краще в загальному коридорі
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Бетон
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