Успіх написав:побратими Успіха підуть на місця ай-тішніків
Я бачу ти навіть і близько не розумієш, що криється за словом ай-тішнік, тому і втомлюєш всіх тут своєю примітивністю, чому цей чоловік шукає по всій Україні і не може знайти фахівця, а пише мені? Буквально вчора було. Навіть пояснювати тобі не буду всеодно НІКОЛИ не дійде
M-Audio написав:Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера. Бо що як Росія у своїй безумній манері, почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту, бо той самий бюргер цього разу і не скаже, що не мали такого права?
А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.
Интересно, а чем отличается открыто и без предупреждения, как сейчас атакует...? Бюргер сейчас "ай, это ж закрыто атаковали Охмадет, не страшно, вот если бы открыто!"
Я мав на увазі -- атакувати ракетами і КАБами саму АЕС. Ось це може викликати страх у пересічного бюргера.
M-Audio написав:Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС.
Що ж тут не зрозуміло? Це добряче налякало нарід кацапії. Тисячі вже хутко повтікали зі своїх домівок, інші (хто мешкає трохи далі) пакують валізи та нервово слідкують за новинами. Ширнармаси зневірилися у власній армії й верхівці уряду та волають у соцмережах та тг-каналах. Паніка у ворога в тилу - це те, що нам треба і це well done. Як би там далі не сталося - справу вже зроблено, довіра кацапів до пу неслабко похитнулася.
M-Audio написав:Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом.
Ну нехай висловлюють свою "стурбованість".
M-Audio написав:Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.
Захоплення ЗАЕС сильно налякало пересічного бюргера? Отож.
M-Audio написав:Я мав на увазі -- атакувати ракетами і КАБами саму АЕС. Ось це може викликати страх у пересічного бюргера.
Аааааа, логично. Атомные вообще хорошо КАБами разносить, безопасно. Но мне кажется как раз загвоздка. НАТО похоже перестало защищать территорию оркостана... Курская питает электрикой 3-4 области оркостана, орки и своих не бросают и на своих не бросают, но вы утверждаете что было бы эпично для бюргера.
M-Audio написав:Понять бы ещё, как связь. Особенно если учесть, что ракетные удары планируются не в течение ночи.
Хотя...
Может чуть-чуть подкорректировать так: если ночью будет какой-то совсем бестолковый ракетный обстрел Киева, то можно говорить о поведении под влиянием бессильной злобы.
Зв'язок --- рашонарід вимагає від царя отвєткі або не вимагає, а банально жадає отвєтки за курську область. Фактично так само, як іранонарід чекає від ірановлади отвєткі по Ізраїлю.
Як мінімум, імітувати обидві влади повинні, вимушені. Хоч якось. Ну і звісно наголосити на супервражаючій відповіді. Це закон жанру... І атвєтка повинна бути миттєвою. Для душі обуреного наріду. Як ложка до обіду.
А от якщо ніякої атвєткі не буде, от тоді виникнуть питання --- що щось там в диктаторів не так. Для нас, як раз це самий ліпший варіант, якщо пульнуть ракетами без підготовки. Аби відчитатися.
Успіх написав:побратими Успіха підуть на місця ай-тішніків
Я бачу ти навіть і близько не розумієш, що криється за словом ай-тішнік, тому і втомлюєш всіх тут своєю примітивністю, чому цей чоловік шукає по всій Україні і не може знайти фахівця, а пише мені? Буквально вчора було. Навіть пояснювати тобі не буду всеодно НІКОЛИ не дійде
До тебе що реально не доходить?
Давай ще спрощу до рівня інфузорії туфельки
Уяви, що в тилу кожна людина з певною професією - має свій номер! І на фронті солдати, які теж до війни мали свої професії під відповідними номерами!
Тож, мобілізували людей з професіями номер 13, 22, 47, 11 і т.д. І солдат, яких звільнили/демобілізували - ПРИКИНЬ! - теж серед них виявились солдати з професіями 13, 22, 47, 11!!!!
Еврика?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 сер, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю,а почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту, бо той самий бюргер цього рс
А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.
Что касается теоретической возможности захвата Курской АЭС малочисленным отрядом, хоть и вооруженным полноценно, то это утопия. Станцию захватить быстро можно лишь в случае, если ее преднамеренно сдадут.
Та кремль больше всего и разгоняет эту тему. Потом вдруг показывают выступление путина в своем совбезе, которое предварительно рекламируют в сми. Подозреваю, что все это звенья одной цепи, одного плана - в росии кремль информационно подготавливает народ к объявлению всеобщей мобилизации на войну с украинскими нацистами, которые захотели отомстить за убийство Фарион. В этом случае обстрелы мирных городов Украины должны временно прекратиться для поддержки этой легенды на плаву.
Если же массированный обстрел Украины сегодня, завтра состоится, то это будет косвенным доказательством операции в КНР операцией украинских ВСУ по приказу Сырского.