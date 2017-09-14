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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93779378937993809381>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:побратими Успіха підуть на місця ай-тішніків

Я бачу ти навіть і близько не розумієш, що криється за словом ай-тішнік, тому і втомлюєш всіх тут своєю примітивністю, чому цей чоловік шукає по всій Україні і не може знайти фахівця, а пише мені? Буквально вчора було. Навіть пояснювати тобі не буду всеодно НІКОЛИ не дійде

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:35

  stm написав:
  M-Audio написав:Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера. Бо що як Росія у своїй безумній манері, почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту, бо той самий бюргер цього разу і не скаже, що не мали такого права?

А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.

Интересно, а чем отличается открыто и без предупреждения, как сейчас атакует...? Бюргер сейчас "ай, это ж закрыто атаковали Охмадет, не страшно, вот если бы открыто!"

Я мав на увазі -- атакувати ракетами і КАБами саму АЕС. Ось це може викликати страх у пересічного бюргера.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:35

Бетон


На ті бумажки, якими тут прикриваються як привід не йти.


Хто прикривається і куди не йти? Ви можете конкретно казати?


хтось забороняє йти по своїй волі.


Куди йти? Що за дебільні недосказанності? Можна формулювати думки повними реченнями??


Чи ви, коли ганяєте туди-сюди за кордон показуєте хвіст, замість документів?


Звичайно що документи. Останній раз посвідчення офіцера, наказ про відрядження на навчання та інші.

Я тільки не розумію, я поставив вам декілька питань, але замість відповідей ви поставили мені ще декілька.
Ви збираєтесь відповідати, що ви будете хрюкати лише?

Мені повторить , чи ви самі їх знайдете в цитаті??

Я чекаю відповіді.
Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 07 сер, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:37

  M-Audio написав:Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС.

Що ж тут не зрозуміло? Це добряче налякало нарід кацапії. Тисячі вже хутко повтікали зі своїх домівок, інші (хто мешкає трохи далі) пакують валізи та нервово слідкують за новинами. Ширнармаси зневірилися у власній армії й верхівці уряду та волають у соцмережах та тг-каналах. Паніка у ворога в тилу - це те, що нам треба і це well done. Як би там далі не сталося - справу вже зроблено, довіра кацапів до пу неслабко похитнулася.

  M-Audio написав:Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом.

Ну нехай висловлюють свою "стурбованість".
  M-Audio написав:Думаю, це здатне налякати пересічного бюргера.
Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.

Захоплення ЗАЕС сильно налякало пересічного бюргера? Отож.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:38

  M-Audio написав:Я мав на увазі -- атакувати ракетами і КАБами саму АЕС. Ось це може викликати страх у пересічного бюргера.

Аааааа, логично. Атомные вообще хорошо КАБами разносить, безопасно. Но мне кажется как раз загвоздка. НАТО похоже перестало защищать территорию оркостана...
Курская питает электрикой 3-4 области оркостана, орки и своих не бросают и на своих не бросают, но вы утверждаете что было бы эпично для бюргера.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:45

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:47

  M-Audio написав:Понять бы ещё, как связь. Особенно если учесть, что ракетные удары планируются не в течение ночи.

Хотя...

Может чуть-чуть подкорректировать так: если ночью будет какой-то совсем бестолковый ракетный обстрел Киева, то можно говорить о поведении под влиянием бессильной злобы.

Зв'язок --- рашонарід вимагає від царя отвєткі або не вимагає, а банально жадає отвєтки за курську область.
Фактично так само, як іранонарід чекає від ірановлади отвєткі по Ізраїлю.

Як мінімум, імітувати обидві влади повинні, вимушені.
Хоч якось.
Ну і звісно наголосити на супервражаючій відповіді.
Це закон жанру...
І атвєтка повинна бути миттєвою. Для душі обуреного наріду. Як ложка до обіду.

А от якщо ніякої атвєткі не буде, от тоді виникнуть питання --- що щось там в диктаторів не так.
Для нас, як раз це самий ліпший варіант, якщо пульнуть ракетами без підготовки. Аби відчитатися.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:54

Закон Дарвіна працює в зворотньому напрямку)))

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:побратими Успіха підуть на місця ай-тішніків

Я бачу ти навіть і близько не розумієш, що криється за словом ай-тішнік, тому і втомлюєш всіх тут своєю примітивністю, чому цей чоловік шукає по всій Україні і не може знайти фахівця, а пише мені? Буквально вчора було. Навіть пояснювати тобі не буду всеодно НІКОЛИ не дійде

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До тебе що реально не доходить? :shock:

Давай ще спрощу до рівня інфузорії туфельки :lol:

Уяви, що в тилу кожна людина з певною професією - має свій номер!
І на фронті солдати, які теж до війни мали свої професії під відповідними номерами!

Тож, мобілізували людей з професіями номер 13, 22, 47, 11 і т.д.
І солдат, яких звільнили/демобілізували - ПРИКИНЬ! - теж серед них виявились солдати з професіями 13, 22, 47, 11!!!! :mrgreen:

Еврика? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 07 сер, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:54

  M-Audio написав:Не можу зрозуміти тих, хто розганяє про можливе захоплення АЕС. Це крок, який навряд-чи буде сприйнятий позитивно світом. Думаю,а почне атакувати ракетами і КАБами, вже просто у відкриту, бо той самий бюргер цього рс

А ще менш розумію тих, хто шуткує про покращення в українській енергетиці. Здається, Запорізька АЕС, захоплена вже два роки, досі повноцінно до електромережі не підключена.

Что касается теоретической возможности захвата Курской АЭС малочисленным отрядом, хоть и вооруженным полноценно, то это утопия. Станцию захватить быстро можно лишь в случае, если ее преднамеренно сдадут.

Та кремль больше всего и разгоняет эту тему. Потом вдруг показывают выступление путина в своем совбезе, которое предварительно рекламируют в сми. Подозреваю, что все это звенья одной цепи, одного плана - в росии кремль информационно подготавливает народ к объявлению всеобщей мобилизации на войну с украинскими нацистами, которые захотели отомстить за убийство Фарион. В этом случае обстрелы мирных городов Украины должны временно прекратиться для поддержки этой легенды на плаву.

Если же массированный обстрел Украины сегодня, завтра состоится, то это будет косвенным доказательством операции в КНР операцией украинских ВСУ по приказу Сырского.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:54

  Schmit написав:

Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))
stm
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