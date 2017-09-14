Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:04
stm написав:
]
Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))
Поки є козиря в рукавах, ще навіть Соскіна не підкидували
The_Rebel
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:07
The_Rebel написав: stm написав:
]
Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))
Поки є козиря в рукавах, ще навіть Соскіна не підкидували
Соскіна тримають щоб «вішати на погон» , навіть не козирна шістка. 😃
Hotab
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:21
Hotab написав: Бетон На ті бумажки, якими тут прикриваються як привід не йти.
Хто прикривається і куди не йти? Ви можете конкретно казати?
хтось забороняє йти по своїй волі.
Куди йти? Що за дебільні недосказанності? Можна формулювати думки повними реченнями??
Чи ви, коли ганяєте туди-сюди за кордон показуєте хвіст, замість документів?
Звичайно що документи. Останній раз посвідчення офіцера, наказ про відрядження на навчання та інші.
Я тільки не розумію, я поставив вам декілька питань, але замість відповідей ви поставили мені ще декілька.
Ви збираєтесь відповідати, що ви будете хрюкати лише?
Мені повторить , чи ви самі їх знайдете в цитаті??
Я чекаю відповіді.
Напад росії і білорусі на Україну
Так ви студент. Тоді так, вам ніяк не можна йти на війну. Зборонено ж мабуть. Замість вас ви пхаєте поперед себе мене
Куди йти? на війну. Куди ж і ще. Це дуже неочікуване твердження на гільці про війну))
Нажаль я втратив цікавість діалогу. Тим більше все ви зрозуміли, все вам ясно.
Бетон
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:24
Рекомендую почитати тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
https://learn-to-control-yourself.com/m ... u-sluzhbu/
Ukrainian
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:29
Кстати, Песикот.
Критика власти во всем мире это нормально. И в Израиле и в сша, везде. Кроме росии, беларуси и всех дикиаторских государств. Не лесть двигает прогресс, не вышиванка на теле. Не монополия. А конкуренция и критика. Далеко не каждый, кто льстит и вытаскивает из дерьма - друг. Timeo Danaos et dona ferentes "Бойтесь данайцев, дары приносящих"
Бетон
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:31
stm написав: Schmit написав:
Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))
А Вам вже нетеприться, як тут один пише, Кок-ін?
flyman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:32
vitaliiangel
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:33
flyman написав:
А Вам вже нетеприться, як тут один пише, Кок-ін?
просвети кок-ин это куда?
vitaliiangel
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:35
vitaliiangel написав: flyman написав:
А Вам вже нетеприться, як тут один пише, Кок-ін?
просвети кок-ин это куда?
тут є такий дабл-fly, один раз спереді, другий раз ззаду, це до нього за уточненнями
flyman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 22:36
flyman написав:
тут є такий дабл-fly, один раз спереді, другий раз ззаду, це до нього за уточненнями
держись от него подальше. мало ли чё
vitaliiangel
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