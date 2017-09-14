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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9378937993809381>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 33
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
3%
1
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:04

  stm написав:]
Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))

Поки є козиря в рукавах, ще навіть Соскіна не підкидували
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:07

  The_Rebel написав:
  stm написав:]
Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))

Поки є козиря в рукавах, ще навіть Соскіна не підкидували

Соскіна тримають щоб «вішати на погон» , навіть не козирна шістка. 😃
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:21

  Hotab написав:Бетон


На ті бумажки, якими тут прикриваються як привід не йти.


Хто прикривається і куди не йти? Ви можете конкретно казати?


хтось забороняє йти по своїй волі.


Куди йти? Що за дебільні недосказанності? Можна формулювати думки повними реченнями??


Чи ви, коли ганяєте туди-сюди за кордон показуєте хвіст, замість документів?


Звичайно що документи. Останній раз посвідчення офіцера, наказ про відрядження на навчання та інші.

Я тільки не розумію, я поставив вам декілька питань, але замість відповідей ви поставили мені ще декілька.
Ви збираєтесь відповідати, що ви будете хрюкати лише?

Мені повторить , чи ви самі їх знайдете в цитаті??

Я чекаю відповіді.
Напад росії і білорусі на Україну

Так ви студент. Тоді так, вам ніяк не можна йти на війну. Зборонено ж мабуть. Замість вас ви пхаєте поперед себе мене
Куди йти? на війну. Куди ж і ще. Це дуже неочікуване твердження на гільці про війну))
Нажаль я втратив цікавість діалогу. Тим більше все ви зрозуміли, все вам ясно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:24

Рекомендую почитати тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
https://learn-to-control-yourself.com/m ... u-sluzhbu/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, Песикот.
Критика власти во всем мире это нормально. И в Израиле и в сша, везде.
Кроме росии, беларуси и всех дикиаторских государств.

Не лесть двигает прогресс, не вышиванка на теле. Не монополия. А конкуренция и критика.

Далеко не каждый, кто льстит и вытаскивает из дерьма - друг.

Timeo Danaos et dona ferentes

"Бойтесь данайцев, дары приносящих"
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:31

  stm написав:
  Schmit написав:

Шмидт, Вы прям вторым козырным блогером зашли. Решили довести женщину до экстаза. Акт отчаяния)))

А Вам вже нетеприться, як тут один пише, Кок-ін?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:32

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:33

  flyman написав:А Вам вже нетеприться, як тут один пише, Кок-ін?
просвети кок-ин это куда?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:35

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А Вам вже нетеприться, як тут один пише, Кок-ін?
просвети кок-ин это куда?

тут є такий дабл-fly, один раз спереді, другий раз ззаду, це до нього за уточненнями
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:36

  flyman написав:тут є такий дабл-fly, один раз спереді, другий раз ззаду, це до нього за уточненнями
держись от него подальше. мало ли чё
vitaliiangel
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