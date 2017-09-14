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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9379938093819382>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:38

Питання на засипку:
хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію?
Десь декілька місяців назад.
Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.

От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?

Імхо. Тому отакого можна слухати. Не висновки, бо навіть з цим висновком це ще не гарантія постійно правильних, бо точок біфуркації повно. І кінцеві висновки кожен повинен робити сам. І вони можуть бути навіть не просто різними, а овсім протилежними.
Слухати, точніше самому брати і розбиратися, з деякими фундаментальними речами ... які чомусь ні в кого не озвучуються. Хоча на поверхні.
Самому розбиратися, бо чел теж часто прямо маніпулює.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:16

Бетон

Так ви студент. Тоді так, вам ніяк не можна йти на війну. Зборонено ж мабуть.


Бетон, тебе прибило гіпсовим мішком, чи ти клеїв нанюхався там?
У мене 2 верхніх дипломи є, який ще студент.
Мені не дуже цікаво до чого ти там втратив інтерес. Я не втратив. Бо ти забагато наговорив.
Ти на питання збираєшся відповідати, чи ти будеш далі тут хрюкати?
Тобі повторити їх, чи ти знаєш де прочитати?


Замість вас ви пхаєте поперед себе мене


Ти там навалений чимсь?
0. Що значить «поперед» .
1. В якому місці я тебе кудись відправляв??
2. Що значить «замість вас»?? У тебе незалежно від мене свій обовʼязок. Хоч я виконую свій, хоч не виконую, у нас взагалі різні обовʼязки. Як мінімум бо мої посади офіцерські, а твої рядового складу. Ти виконуєш (маєш виконувати) свій, я виконую (на відміну від тебе виконую) свій. З чого ти взяв, що хтось з нас має десь бути поперед іншого? Хто цю чергу і де встановив? Ти?
3. В державі Україна нема народжених військовими , і нема тих, хто має ним бути до смерті. Військовий - така ж робота як «прораб на будівництві» . Ти можеш працювати прорабом 10 років, а потім пішов і відкрив магазин для риболовлі. Чи фізруком в школу. Потім повернувся знов прорабом. Вільний ринок праці. Єдине що відрізняє громадянина з досвідом служби від громадянина без такого досвіду, що з досвідом буде використаний по його досвіду , а без досвіду - як повезе і як він покаже свою здатність опанувати щось складне. Як не покаже - то на дно, в окоп під дощ. Як покаже - то в тепло з чимось технологічним в руках.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 07 сер, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:24

  Hotab написав:Бетон

Так ви студент. Тоді так, вам ніяк не можна йти на війну. Зборонено ж мабуть.


Бетон, тебе прибило гіпсовим мішком, чи ти клеїв нанюхався там?
У мене 2 верхніх дипломи є, який ще студент.
Мені не дуже цікаво до чого ти там втратив інтерес. Я не втратив. Бо ти забагато наговорив.
Ти на питання збираєшся відповідати, чи ти будеш далі тут хрюкати?
Тобі повторити їх, чи ти знаєш де прочитати?


В свою чергу мені плювати що ти там просиш чи вимагаєш. Впадло. Я відповідаю як і на що мені вздумається.
Приказний тон саме час проявити на війні
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:30

Бетон
Так тобі нічого тут хрюкати на мою адресу , якщо ти не збираєшся відповідати за свою хрюканіну!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:31

  fler написав:Доповідаю. Кринки вже знову наполовину наші. Москалів відсунули до Каховки.

Яка нафіг Каховка? Це деза, вже не кажучі тупо брехня.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:34

  Hotab написав:Бетон
Так тобі нічого тут хрюкати на мою адресу , якщо ти не збираєшся відповідати за свою хрюканіну!

Нічого першим хрюкати хрюканиной
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:37

  Water написав:
  fler написав:Доповідаю. Кринки вже знову наполовину наші. Москалів відсунули до Каховки.

Яка нафіг Каховка? Це деза, вже не кажучі тупо брехня.


Вони тут це називають справжній патріотизм
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:39

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так тобі нічого тут хрюкати на мою адресу , якщо ти не збираєшся відповідати за свою хрюканіну!

Нічого першим хрюкати хрюканиной

Ти про що, укурок?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Свята Незламниця
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:45

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так тобі нічого тут хрюкати на мою адресу , якщо ти не збираєшся відповідати за свою хрюканіну!

Нічого першим хрюкати хрюканиной

Ти про що, укурок?

Несколько страниц назад, ты написал, что мне нужно мыть снаряды. Я ответил тем же.
Хорошего вечера
Бетон
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