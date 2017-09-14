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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 сер, 2024 23:47
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
Нічого першим хрюкати хрюканиной
Ти про що, укурок?
Несколько страниц назад, ты написал, что мне нужно мыть снаряды. Я ответил тем же.
Хорошего вечера
Покажи цитату, де я сказав що тобі треба мити снаряди?
Куди ти тікаєш, нахрюкавши вчергове?
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Hotab
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Додано: Сер 07 сер, 2024 23:49
Hotab написав:sashaqbl
Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?
Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну.
З:
1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав
2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався
3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася
Далі буде і багато. Бо там клініка
Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?
Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 23:52
Бетон
Так там про Бетона?
Ти дійсно щось нанюхався?
Успіх питає загалом про всіх: «навіщо тримати в країні хомячків, які не хочуть служити»?
Я відповідаю: «бо хомʼяякі можуть і при необхідності будуть мити снаряди не гірше тебе».
Чи ти не згодний, що можуть ? Чи Успіх більше хомячка мотивований їх мити? Ні, він абсолютно не мотивований вже рік. Але ж миє!
Так де там про тебе?
Перша частина відповіді де про Летусрок і Бетон - це цитата взагалі не Успіха, а sashaqbl. І я там тебе не згадую.
В другій ні Успіх, ні я тебе також не згадую. У тебе щось з головою??
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 сер, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 23:59
Кожен з нас президент хом'як
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The_Rebel
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Додано: Чет 08 сер, 2024 00:06
The_Rebel написав:
Кожен з нас президент
хом'як
Тут не посперечаєшся. Але ж при необхідності в складних ситуаціях вміли показати кігті і зуби, якщо життям ще не затоптані в багно і навіть з пачками грошей (якщо вже сидять на саме цьому форумі).
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