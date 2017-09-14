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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9379938093819382

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
Від 3 до 6 місяців
15%
5
Від 6 до 12 місяців
24%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
8
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:47

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Нічого першим хрюкати хрюканиной

Ти про що, укурок?

Несколько страниц назад, ты написал, что мне нужно мыть снаряды. Я ответил тем же.
Хорошего вечера

Покажи цитату, де я сказав що тобі треба мити снаряди?
Куди ти тікаєш, нахрюкавши вчергове?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:49

  Hotab написав:sashaqbl


Цікаво, в Летусрока, Бетона та інших вистачить честі визнати що вони виявились брехливими?


Поки що вистачило лише визначити що облажався з кількістю людей, які добровільно поновлять дані до дедлайну.
З:
1. 100 тис в СЗЧ - облажався, але промовчав
2. Масово стрибають з камазів і потягів - облажався
3. Масово з кулями в тімячку в тисі - облажаася

Далі буде і багато. Бо там клініка


Давай будемо відверті - накуя таких хом'яків тримати насильно в Україні, що би що?


Бо він буде мити снаряди і копати траншеї не гірше тебе.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:52

Бетон
Так там про Бетона?
Ти дійсно щось нанюхався?
Успіх питає загалом про всіх: «навіщо тримати в країні хомячків, які не хочуть служити»?
Я відповідаю: «бо хомʼяякі можуть і при необхідності будуть мити снаряди не гірше тебе».
Чи ти не згодний, що можуть ? Чи Успіх більше хомячка мотивований їх мити? Ні, він абсолютно не мотивований вже рік. Але ж миє!
Так де там про тебе?

Перша частина відповіді де про Летусрок і Бетон - це цитата взагалі не Успіха, а sashaqbl. І я там тебе не згадую.
В другій ні Успіх, ні я тебе також не згадую. У тебе щось з головою??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 сер, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:59

Кожен з нас президент хом'як
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:06

  The_Rebel написав:Кожен з нас президент хом'як

Тут не посперечаєшся. Але ж при необхідності в складних ситуаціях вміли показати кігті і зуби, якщо життям ще не затоптані в багно і навіть з пачками грошей (якщо вже сидять на саме цьому форумі).
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