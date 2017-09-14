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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9378937993809381

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 35
Від 3 до 6 місяців
14%
5
Від 6 до 12 місяців
23%
8
Від 1 до 1,5 року
20%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
26%
9
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:59

Кожен з нас президент хом'як
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:06

  The_Rebel написав:Кожен з нас президент хом'як

Тут не посперечаєшся. Але ж при необхідності в складних ситуаціях вміли показати кігті і зуби, якщо життям ще не затоптані в багно і навіть з пачками грошей (якщо вже сидять на саме цьому форумі).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є нормальне життя, є складне, потім 30 метрів багна і тільки потім - ми.
Хоча війна для багатьох не змінила нічого. Декому навіть краще
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:50

  detroytred написав:Питання на засипку:
хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію?
Десь декілька місяців назад.
Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.
От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?

звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи.
це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності.
тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити.
якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:54

sergey_stasyuk555
Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.

Я карту не підтягував, не дивився. Та і я не впевнений, що в тактиці «батальйон в обороні» я розуміюсь краще нього.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 00:58

Карта бойових дій в курській НР https://t.me/agentstvonews/6850
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 01:12

  Hotab написав:Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.

не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт?
я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек ))
але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення ))
тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 01:20

sergey_stasyuk555
Коваленко , він же «злий одесит». Мілітари-блогер з чималою аудиторією.
Свої думки я виказую там (в тих питаннях) , де я вважаю себе експертнішим за інших. Там де у мене необхідних знань замало, я прогнозами і пошуком причин не займаюсь.
Сказати пальцем в небо «допомога лише до літа 23», «або курс літом буде 37.5» багато розуму не треба.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 01:47

  Ой+ написав:Серйозно "серйозні події"?
аналітик Forbes Девід Екс вважає це

Щоб ми робили без аналітика екса.
Нагадайте, яку користь його аналітика вже принесла ЗСУ?
sergey_sryvkin
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