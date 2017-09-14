detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили. От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи. це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності. тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити. якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
sergey_stasyuk555 Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.
Я карту не підтягував, не дивився. Та і я не впевнений, що в тактиці «батальйон в обороні» я розуміюсь краще нього.
Hotab написав:Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.
не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт? я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек )) але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення )) тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.
sergey_stasyuk555 Коваленко , він же «злий одесит». Мілітари-блогер з чималою аудиторією. Свої думки я виказую там (в тих питаннях) , де я вважаю себе експертнішим за інших. Там де у мене необхідних знань замало, я прогнозами і пошуком причин не займаюсь. Сказати пальцем в небо «допомога лише до літа 23», «або курс літом буде 37.5» багато розуму не треба.