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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9380938193829383>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
Від 3 до 6 місяців
17%
6
Від 6 до 12 місяців
22%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
9
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 04:53

Зазначається, що в одному з повідомлень Венс розмірковував про відповідальність за диверсію на газопроводах «Північний потік» і грубо описував свою неприязнь до українського уряду та свою відмову розглядати прохання про допомогу.

«Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України», – сказав він Джонсону в жовтні, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення. – Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Голова їхньої розвідки і керівник ВПС. Скиглили про F-16», – писав Венс.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:05

  Ukrainian написав:Зазначається, що в одному з повідомлень Венс розмірковував про відповідальність за диверсію на газопроводах «Північний потік» і грубо описував свою неприязнь до українського уряду та свою відмову розглядати прохання про допомогу.

«Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України», – сказав він Джонсону в жовтні, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення. – Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Голова їхньої розвідки і керівник ВПС. Скиглили про F-16», – писав Венс.

Значить, будемо обирати Камілу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:26

  sergey_stasyuk555 написав:не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт?
такой же эксперд как хотаб, который говорил что в бахмуте русская армия ляжет с такими потерями.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:29

  stm написав:
  The_Rebel написав:Хороший диванний експерт, як і більшість тут

Вы вот это вот бросьте. Там всё понятно Суджи связано с Киевом. Будет дед палить ночью по Киеву, Суджи не взят. Не будет - Суджи взят ночью. И главное, Шмидт, как настоящий интриган держит ребус Суджи-... до последнего. А я обожаю ребусы! ) Завтра я подписалась на блогера, переживу ночь - узнаю, не переживу - не узнаю )))

Яка мета цитувати думку одного "експерта" яку рознесли по різних "накручених" групах?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:32

В Україні зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT, (https://t.me/c/1431180517/37775) — директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

На Франківщині померла 80-річна жінка. У лабораторії підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron.
80 летняя дама умерла от флирта. Символично..
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:38

  Ukrainian написав:Рекомендую почитати тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
https://learn-to-control-yourself.com/m ... u-sluzhbu/
це посилання для тих виїхав і вирішив повернутися заради захисту Батьківщини чи виключно для таких хто повинен піти служити бо залишився на рідній землі?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:46

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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:50

  sens написав:
  Ukrainian написав:Рекомендую почитати тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
https://learn-to-control-yourself.com/m ... u-sluzhbu/
це посилання для тих виїхав і вирішив повернутися заради захисту Батьківщини чи виключно для таких хто повинен піти служити бо залишився на рідній землі?

Не осилив прочитати ? :lol:
тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 06:50

новость старая, но возможно именно она проливает свет на последние события
РФ использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения и иранских дронов – разведка
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/4/693463/

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:12

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Доброго ранку, Україно!

А що там наші партнери/союзники на це все кажуть?

Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?
Успіх
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