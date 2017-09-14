Зазначається, що в одному з повідомлень Венс розмірковував про відповідальність за диверсію на газопроводах «Північний потік» і грубо описував свою неприязнь до українського уряду та свою відмову розглядати прохання про допомогу.
«Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України», – сказав він Джонсону в жовтні, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення. – Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Голова їхньої розвідки і керівник ВПС. Скиглили про F-16», – писав Венс.
Ukrainian написав:Зазначається, що в одному з повідомлень Венс розмірковував про відповідальність за диверсію на газопроводах «Північний потік» і грубо описував свою неприязнь до українського уряду та свою відмову розглядати прохання про допомогу.
«Чувак, я навіть не відповідаю на дзвінки з України», – сказав він Джонсону в жовтні, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення. – Двоє дуже високопоставлених хлопців зв'язувалися зі мною. Голова їхньої розвідки і керівник ВПС. Скиглили про F-16», – писав Венс.
The_Rebel написав:Хороший диванний експерт, як і більшість тут
Вы вот это вот бросьте. Там всё понятно Суджи связано с Киевом. Будет дед палить ночью по Киеву, Суджи не взят. Не будет - Суджи взят ночью. И главное, Шмидт, как настоящий интриган держит ребус Суджи-... до последнего. А я обожаю ребусы! ) Завтра я подписалась на блогера, переживу ночь - узнаю, не переживу - не узнаю )))
Яка мета цитувати думку одного "експерта" яку рознесли по різних "накручених" групах?