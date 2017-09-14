Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?
Дії України в Курській області не суперечать політиці США, — речник Держдепу Метью Міллер.
«Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення».
Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает создание новых и усовершенствование существующих информационно-коммуникационных систем для Минобороны.
Согласно планам, изложенным в Приоритетных направлениях цифровой трансформации Украины на 2024-2026 годы, которые просмотрело издание Судебно-юридическая газета, предусмотрено в частности создание системы контроля за транспортными средствами «Перепустка 2.0» — пока без подробностей
Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?
США хочуть більше дізнатися про операцію у Курській області, але підтримують "розумні" дії України щодо припинення російських атак. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр. Вона відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною. При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ. "Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області - ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - каже посадовиця. Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії. "Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3503620
detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили. От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи. це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності. тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити. якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
Hotab написав:Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.
не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт? я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек )) але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення )) тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.
На мій погляд у форуму багато сенсів. Все тут потрібно. І інфо, думки від самих різних джерел. Які хтось знайшов і поділився, виклав. І навіть прогнози хоч зі стелі. Бо вони дають привід пошуку заперечень. Безумовно на горі оцього всього знаходяться власні погляди, думки форумчан і їх обговорення. Бо це дискусії, діалоги, спілкування ширше, ніж підняті питання. І безумовно думки експертів, фахівців є фундаментом серед усього іншого. Правильні чи ні, то вже, як буде. Але фундаментом. Бо експерт,фахівець витратив на порядки більше часу, сил, має більший досвід. Тому, якщо його думка не є наявною несінитницею, то, як мінімум, варта уваги. _________________________________ Учора взнав від сержанта пенітенціарної служби, що він знявся з військового обліку, перевівся на спецоблік. Розпитав його далі - каже, що так не всі з них. На питання *А за яким принципом?* - наглухо відморозився.
0. Що значить «поперед» . 1. В якому місці я тебе кудись відправляв?? 2. Що значить «замість вас»?? У тебе незалежно від мене свій обовʼязок. Хоч я виконую свій, хоч не виконую, у нас взагалі різні обовʼязки. Як мінімум бо мої посади офіцерські, а твої рядового складу. Ти виконуєш (маєш виконувати) свій, я виконую (на відміну від тебе виконую) свій. З чого ти взяв, що хтось з нас має десь бути поперед іншого? Хто цю чергу і де встановив? Ти? 3. В державі Україна нема народжених військовими , і нема тих, хто має ним бути до смерті. Військовий - така ж робота як «прораб на будівництві» . Ти можеш працювати прорабом 10 років, а потім пішов і відкрив магазин для риболовлі. Чи фізруком в школу. Потім повернувся знов прорабом. Вільний ринок праці. Єдине що відрізняє громадянина з досвідом служби від громадянина без такого досвіду, що з досвідом буде використаний по його досвіду , а без досвіду - як повезе і як він покаже свою здатність опанувати щось складне. Як не покаже - то на дно, в окоп під дощ. Як покаже - то в тепло з чимось технологічним в руках.
Здається ж очевидні речі мають бути як для керівника на буд.майданчику. Вмієш класти плитку - сидиш в приміщенні, сухо/тепло, кладеш і отримуєш непогано. А прораб так взагалі працює головою і дає розпорядження, а отримує більше всіх. Нічого не вмієш? Будеш рвати жили вантажником за кратно менші гроші на вулиці і на холоді. Нікого не ображає така ієрархія? Чому когось ображає, що офіцер не з лопатою в траншеї, а саме він надає розпорядження що копати, де копати, як копати. І як соляркою мити снаряди.
что вы тут несете свою кастовую иерархию если уж на то пошло - вы пишете челолеку который пол кржн скупил, живет в ЖК вип-класса то что он не записан в первый класс со всеми уебищными бронями говорит только о его личной порядочности и брезгливости к мздоимству вы,общаясь, с подобобными потужными налогплательщиками должны стоять по стойке смирно про рядовых\офицеров я знаю точно одно - во всех нормальных странах у них разный верхний возраст пригодности те депутаты, что голосовали за его подъем с 40 до 60 для рядовых, одновременно с всеобщей приватизацией и бронированием грантоедских козликов - будут еще сидеть в тюрьме не стремитесь составить им компанию
sens написав:Яка мета цитувати думку одного "експерта" яку рознесли по різних "накручених" групах?
По каких группах разнесли, позвольте узнать? Это широко известный в особо узких кругах эксперт. Несмотря на это, мы фиксируем что Киев дед не бомбил ночью, а значит Суджи взят неизвестными патриотами козацкой Слобожанщины.