RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 93819382938393849385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
Від 3 до 6 місяців
17%
6
Від 6 до 12 місяців
22%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
9
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Доброго ранку, Україно!

А що там наші партнери/союзники на це все кажуть?

Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?
Дії України в Курській області не суперечать політиці США, — речник Держдепу Метью Міллер.

«Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення».
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35073
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 8002 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:14

Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает создание новых и усовершенствование существующих информационно-коммуникационных систем для Минобороны.

Согласно планам, изложенным в Приоритетных направлениях цифровой трансформации Украины на 2024-2026 годы, которые просмотрело издание Судебно-юридическая газета, предусмотрено в частности создание системы контроля за транспортными средствами «Перепустка 2.0» — пока без подробностей
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24459
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:31

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:Серйозно "серйозні події"?
аналітик Forbes Девід Екс вважає це

Щоб ми робили без аналітика екса.
Нагадайте, яку користь його аналітика вже принесла ЗСУ?

Вивчайте https://www.telegraph.co.uk/authors/d/da-de/david-axe/
Як мінімум його публікації були спрямовані на кращу підтримку зброєю ЗСУ з боку США. Ну звичайно до провідних експертів форумних диванних військ йому далеко.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:33

  Успіх написав:Доброго ранку, Україно!

А що там наші партнери/союзники на це все кажуть?

Одобряють наш похід на болота, чи навпаки "глибоко стурбовані"?

США хочуть більше дізнатися про операцію у Курській області, але підтримують "розумні" дії України щодо припинення російських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр.
Вона відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та РФ залишається незмінною.
При цьому Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.
"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області - ред.] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", - каже посадовиця.
Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії.
"Ми продовжуватимемо це робити. А вони [українці - ред.] вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак", - зазначила речниця Білого дому. Джерело: https://censor.net/ua/n3503620
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12258
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:56

  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:Питання на засипку:
хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію?
Десь декілька місяців назад.
Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.
От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?

звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи.
це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності.
тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити.
якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).

Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:13

  flyman написав:Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою


Доброго ранку .
Здоров,я всім .

Ну а шо там "дед ", не подав в відставку ?
Що" решілі " ?
холява
2
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4123 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:15

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.

не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт?
я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек ))
але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення ))
тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.

На мій погляд у форуму багато сенсів.
Все тут потрібно.
І інфо, думки від самих різних джерел. Які хтось знайшов і поділився, виклав.
І навіть прогнози хоч зі стелі. Бо вони дають привід пошуку заперечень.
Безумовно на горі оцього всього знаходяться власні погляди, думки форумчан і їх обговорення. Бо це дискусії, діалоги, спілкування ширше, ніж підняті питання.
І безумовно думки експертів, фахівців є фундаментом серед усього іншого. Правильні чи ні, то вже, як буде.
Але фундаментом. Бо експерт,фахівець витратив на порядки більше часу, сил, має більший досвід. Тому, якщо його думка не є наявною несінитницею, то, як мінімум, варта уваги.
_________________________________
Учора взнав від сержанта пенітенціарної служби, що він знявся з військового обліку, перевівся на спецоблік. Розпитав його далі - каже, що так не всі з них. На питання *А за яким принципом?* - наглухо відморозився.
detroytred
 
Повідомлень: 29813
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:16

  холява написав:
  flyman написав:Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою


Доброго ранку .
Здоров,я всім .

Ну а шо там "дед ", не подав в відставку ?
Що" решілі " ?

зранку ранкову сводку не докладивалі, ждітє на лінні ... короткі гудки: ту-ту-ту.. "здравствуй мальчік Бананан"

да он сдесь!
Востаннє редагувалось flyman в Чет 08 сер, 2024 08:21, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:19

  Hotab написав:Бетон

Замість вас ви пхаєте поперед себе мене




0. Що значить «поперед» .
1. В якому місці я тебе кудись відправляв??
2. Що значить «замість вас»?? У тебе незалежно від мене свій обовʼязок. Хоч я виконую свій, хоч не виконую, у нас взагалі різні обовʼязки. Як мінімум бо мої посади офіцерські, а твої рядового складу. Ти виконуєш (маєш виконувати) свій, я виконую (на відміну від тебе виконую) свій. З чого ти взяв, що хтось з нас має десь бути поперед іншого? Хто цю чергу і де
встановив? Ти?
3. В державі Україна нема народжених військовими , і нема тих, хто має ним бути до смерті. Військовий - така ж робота як «прораб на будівництві» . Ти можеш працювати прорабом 10 років, а потім пішов і відкрив магазин для риболовлі. Чи фізруком в школу. Потім повернувся знов прорабом. Вільний ринок праці. Єдине що відрізняє громадянина з досвідом служби від громадянина без такого досвіду, що з досвідом буде використаний по його досвіду , а без досвіду - як повезе і як він покаже свою здатність опанувати щось складне. Як не покаже - то на дно, в окоп під дощ. Як покаже - то в тепло з чимось технологічним в руках.

Здається ж очевидні речі мають бути як для керівника на буд.майданчику.
Вмієш класти плитку - сидиш в приміщенні, сухо/тепло, кладеш і отримуєш непогано. А прораб так взагалі працює головою і дає розпорядження, а отримує більше всіх.
Нічого не вмієш? Будеш рвати жили вантажником за кратно менші гроші на вулиці і на холоді. Нікого не ображає така ієрархія? Чому когось ображає, що офіцер не з лопатою в траншеї, а саме він надає розпорядження що копати, де копати, як копати. І як соляркою мити снаряди.



что вы тут несете свою кастовую иерархию
если уж на то пошло - вы пишете челолеку который пол кржн скупил, живет в ЖК
вип-класса
то что он не записан в первый класс со всеми уебищными бронями говорит только о его личной порядочности и брезгливости к мздоимству
вы,общаясь, с подобобными потужными налогплательщиками должны стоять по стойке смирно
про рядовых\офицеров я знаю точно одно - во всех нормальных странах у них разный верхний возраст пригодности
те депутаты, что голосовали за его подъем с 40 до 60 для рядовых, одновременно с всеобщей приватизацией и бронированием грантоедских козликов - будут еще сидеть в тюрьме
не стремитесь составить им компанию
fox767676
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 13.06.20
Подякував: 307 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:22

  sens написав:Яка мета цитувати думку одного "експерта" яку рознесли по різних "накручених" групах?

По каких группах разнесли, позвольте узнать? Это широко известный в особо узких кругах эксперт. Несмотря на это, мы фиксируем что Киев дед не бомбил ночью, а значит Суджи взят неизвестными патриотами козацкой Слобожанщины.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93819382938393849385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63431
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222788
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708587
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.