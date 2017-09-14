Hotab написав:



Замість вас ви пхаєте поперед себе мене





0. Що значить «поперед» .1. В якому місці я тебе кудись відправляв??2. Що значить «замість вас»?? У тебе незалежно від мене свій обовʼязок. Хоч я виконую свій, хоч не виконую, у нас взагалі різні обовʼязки. Як мінімум бо мої посади офіцерські, а твої рядового складу. Ти виконуєш (маєш виконувати) свій, я виконую (на відміну від тебе виконую) свій. З чого ти взяв, що хтось з нас має десь бути поперед іншого? Хто цю чергу і девстановив? Ти?3. В державі Україна нема народжених військовими , і нема тих, хто має ним бути до смерті. Військовий - така ж робота як «прораб на будівництві» . Ти можеш працювати прорабом 10 років, а потім пішов і відкрив магазин для риболовлі. Чи фізруком в школу. Потім повернувся знов прорабом. Вільний ринок праці. Єдине що відрізняє громадянина з досвідом служби від громадянина без такого досвіду, що з досвідом буде використаний по його досвіду , а без досвіду - як повезе і як він покаже свою здатність опанувати щось складне. Як не покаже - то на дно, в окоп під дощ. Як покаже - то в тепло з чимось технологічним в руках.Здається ж очевидні речі мають бути як для керівника на буд.майданчику.Вмієш класти плитку - сидиш в приміщенні, сухо/тепло, кладеш і отримуєш непогано. А прораб так взагалі працює головою і дає розпорядження, а отримує більше всіх.Нічого не вмієш? Будеш рвати жили вантажником за кратно менші гроші на вулиці і на холоді. Нікого не ображає така ієрархія? Чому когось ображає, що офіцер не з лопатою в траншеї, а саме він надає розпорядження що копати, де копати, як копати. І як соляркою мити снаряди.