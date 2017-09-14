Додано: Чет 08 сер, 2024 08:29

flyman написав: sergey_stasyuk555 написав: detroytred написав: Питання на засипку:

хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію?

Десь декілька місяців назад.

Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.

От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно? Питання на засипку:хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію?Десь декілька місяців назад.Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?

звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи.

це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності.

тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити.

якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається). звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи.це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності.тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити.якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).

Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою

Ціна питання...Були підготовлені укріплення. Можна було в обороні чекати ворога. А прикордонні села вже й так розтрощені.Імхо -- піти ломитися бригадами резерву в наступ (в умовах, коли отих резервів обмаль і ситуація на інших напрямках не айс), для такого кроку повинні бути або поважні причини, або поважні цілі.Цими силами можна було відкинути ворога з під Вовчанську за кордон. Ще й до саміту. І це б було і медійним, і показовим для партнерів, і т.д.Попадалася думка, що Лукашенко відвів свої частини від кордону, тому в нас виявилися додаткові резерви для курської операції.Схоже на хфантастику.__________________________________А в цей час:*За його словами, ця операція - це "певні підготовчі механізми, які використовує ГУР". Він уточнив, що Тендрівська коса, яка розташована на Південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі на Скадовськ, і саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму, адже звідти до півострова лише 50-60 кілометрів морем. При цьому дійти до Скадовська можна і з боку моря, і з суші – з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ."Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16", – підкреслив Світан.Він зазначив, що трикутник Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ для росіян є практично втраченим шматком, "а далі вже буде рух на Крим".Як кажуть деякі експерти -- Крим є ключом до всього. З нього все почалося і їм повинно закінчитися.