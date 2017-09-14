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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9382938393849385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
Від 3 до 6 місяців
17%
6
Від 6 до 12 місяців
22%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
9
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:22

flyman

От , біда ....
Ну ,як що буде повідомлення з ради безпеки , не мовчить .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:29

  flyman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:Питання на засипку:
хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію?
Десь декілька місяців назад.
Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.
От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?

звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи.
це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності.
тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити.
якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).

Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою

Ціна питання...

Були підготовлені укріплення. Можна було в обороні чекати ворога. А прикордонні села вже й так розтрощені.
Імхо -- піти ломитися бригадами резерву в наступ (в умовах, коли отих резервів обмаль і ситуація на інших напрямках не айс), для такого кроку повинні бути або поважні причини, або поважні цілі.

Цими силами можна було відкинути ворога з під Вовчанську за кордон. Ще й до саміту. І це б було і медійним, і показовим для партнерів, і т.д.

Попадалася думка, що Лукашенко відвів свої частини від кордону, тому в нас виявилися додаткові резерви для курської операції.
Схоже на хфантастику.
__________________________________
А в цей час:
*За його словами, ця операція - це "певні підготовчі механізми, які використовує ГУР". Він уточнив, що Тендрівська коса, яка розташована на Південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі на Скадовськ, і саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму, адже звідти до півострова лише 50-60 кілометрів морем. При цьому дійти до Скадовська можна і з боку моря, і з суші – з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ.

"Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16", – підкреслив Світан.
Він зазначив, що трикутник Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ для росіян є практично втраченим шматком, "а далі вже буде рух на Крим".
https://www.unian.ua/war/cey-napryamok- ... 21215.html

Як кажуть деякі експерти -- Крим є ключом до всього. З нього все почалося і їм повинно закінчитися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:47

fox767676


если уж на то пошло - вы пишете челолеку который пол кржн скупил, живет в ЖК


Мене це абсолютно не цікавить.
Якщо я до нього прийду воаштлвуватись на будівництво, я буду оцінений по своїм знанням і навичкам. Можливо «стояти по стойці смірно». Якщо він прийде до мене (чи ви з надутими щокми) - стояти буде він, а поряд ви.
А на ваші розповіді про те, скільки ви сплатили податків (на вашу думку мені в кишеню) я розсміюсь вам обом в обличчя, вказавши вам на мокрий бліндаж і запропонувавши вам замовити доставку з Леруа матеріалів для його оздоблення разом з мʼякими меблями.

  vitaliiangel написав:
  sergey_stasyuk555 написав:не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт?
такой же эксперд как хотаб, который говорил что в бахмуте русская армия ляжет с такими потерями.

Десь такий звʼязок між дописувачем і експертом , як «віталік - генерал СВР» ? :D
Цікаво, якби фінальною вишнею не стало «Путін помер» , скільки б нас ірпінський експерт в келії годував би отими помиями..

Нагадувати про «ужжас!, 5 ракет прилетіло в БЦ» зараз не будемо. Які ж експерти в вигнанні не помиляються.. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 сер, 2024 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:03

  Hotab написав:fox767676


если уж на то пошло - вы пишете челолеку который пол кржн скупил, живет в ЖК


Мене це абсолютно не цікавить.
Якщо я до нього прийду воаштлвуватись на будівництво, я буду оцінений по своїм знанням і навичкам. Можливо «стояти по стойці смірно». Якщо він прийде до мене (чи ви з надутими щокми) - стояти буде він, а поряд ви.

  vitaliiangel написав:
  sergey_stasyuk555 написав:не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт?
такой же эксперд как хотаб, который говорил что в бахмуте русская армия ляжет с такими потерями.

Десь такий звʼязок між дописувачем і експертом , як «віталік - генерал СВР» ? :D
Цікаво, якби фінальною вишнею не стало «Путін помер» , скільки б нас ірпінський експерт в келії годував би отими помиями..

Нагадувати про «ужжас!, 5 ракет прилетіло в БЦ» зараз не будемо. Які ж експерти в вигнанні не помиляються.. :lol:

отже можна бусифікувати хотаба на відбудову чорнороабом на мінімальну з.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:06

flyman

отже можна бусифікувати хотаба на відбудову чорнороабом на мінімальну з.п.


Після прийняття закону «про мобілізацію на повоєнне відновлювальне будівництво».
А поки що можна муху на миття снарядів. Закон вже є.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:06

  Hotab написав:віталік - генерал СВР

генерал свр писал в 2022 что на рф планируется замедление ютуба
Зображення
ошибся, да?
«Youtube, Google всё». Провайдеры начали предупреждать россиян о замедлении YouTube и Google — до «непозволительных скоростей». Так, на скриншоте подмосковный ОНС24, ссылаясь на некое решение правительства, рекомендует искать альтернативные платформы.

Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорит, (https://meduza.io/feature/2024/08/06/is ... -v-sekundu) что российские власти уведомили провайдеров о замедлении ютуба до 128 килобит в секунду. Этого должно хватить для нормального прослушивания аудио или просмотра видео в разрешении не выше 240p. При этом полностью блокировать доступ к хостингу пока, мол, не собираются.

ты тупой потому что мало читаешь, а порно из интернета еще никого умнее не сделали.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:10

vitaliiangel


ты тупой потому что мало читаешь, порно из интернета еще никого умнее не сделали.


У мене нема 300 тг каналів і генерала свр.
Нічого почитати.

Щодо «дивись, а отут він угадав», у нас тут експерти за місяць стільки прогнозів дають , ти в їх плеяді, що один точно десь вистрілить.
Як так розумію генерал СВР все ще в твоїх фаворитах? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:16

  vitaliiangel написав:ты ...

Ти йому — «стрижене», він тобі — «голене», їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». Ти йому — «гарбузи», а він тобі — «луб'я»!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:24

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:ты ...

Ти йому — «стрижене», він тобі — «голене», їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». Ти йому — «гарбузи», а він тобі — «луб'я»!


А ще десь писали ,двое в драку -третій в ср....ку .....

Доброго раночку ще раз .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:27

  холява написав:Доброго ранку .
Здоров,я всім .

Ну а шо там "дед ", не подав в відставку ?
Що" решілі " ?

Вітаю
Решілі Рисперидон і виключіть інтернет.
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